СМИ: США считают кандидатуру главы ЕК на пост генсека НАТО приоритетной
La Repubblica: США считают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО приоритетной
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
РИМ, 7 мар – РИА Новости. Вашингтон рассматривает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в качестве приоритетного кандидата на пост генерального секретаря НАТО, сообщила во вторник римская газета la Repubblica.
Корреспондент итальянского издания в Брюсселе указывает в этой связи, что глава ЕК была бы не против переизбраться на этот пост, однако в качестве запасного варианта рассматривает возможность возглавить Североатлантический альянс, и эта возможность становится все более реальной из-за позиции руководства США.
"Именно она действительно становится настоящей неожиданной картой-сюрпризом Вашингтона в деле о преемнике Йенса Столтенберга. Эта начатая несколько недель назад операция могла бы расстроить все схемы, которые европейские политические семьи готовили в преддверии выборов будущего года", - отмечает la Repubblica.
По информации газеты, решение продлить на год мандат нынешнего генсека НАТО Столтенберга в связи с конфликтом на Украине, по существу, объяснялось отсутствием согласия относительно кандидатуры будущего главы альянса.
"Президент США Джо Байден уже давно дал понять, что пришло время для первой женщины, которая станет генсеком альянса. По его мнению, фон дер Ляйен имеет подходящие для этой роли резюме и характеристики. В прошлом она была министром обороны Германии. Поездку, которую она начинает сегодня в Канаду и США, следует рассматривать в ином свете - именно в том, который касается атлантической организации", - говорится в статье.
La Repubblica подчеркивает, что такое решение "стало бы идеальным для американцев", но при этом указывает, что фон дер Ляйен должна завершить свой пятилетний мандат во главе Еврокомиссии, который заканчивается летом 2024 года. В этом контексте Белый дом усиливает прессинг, чтобы убедить Столтенберга согласиться на дальнейшее продление его полномочий, отмечает газета.