https://ria.ru/20230307/kirkorov-1856382648.html
Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова
Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова - РИА Новости, 07.03.2023
Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова
Представитель министерства физкультуры и спорта Новосибирской области сообщил об отсутствии оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова. Мероприятие артиста РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:18
2023-03-07T14:18
2023-03-07T14:18
шоубиз
филипп киркоров
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Представитель министерства физкультуры и спорта Новосибирской области сообщил об отсутствии оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова. Мероприятие артиста состоится пятого апреля на "Локомотив-Арене" в Новосибирске. Также собеседник агентства пояснил, что спортшкола по волейболу как балансодержатель здания "Локомотив Арена" не получала никаких уведомлений об отмене концерта Киркорова.Ранее члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности заявили, что мероприятие музыканта на государственной площадке якобы противоречит традиционным ценностям. Активисты распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу. В 2022 году Киркоров выступил на кресте в номере на песню "Мария Магдалена" в Кремлевском дворце. После этого общественность возмутилась поступком певца. Позже артист извинился за случившееся и объяснил, что посвятил композицию маме. Также исполнитель подчеркнул, что не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". Он признался, что почитает религиозные святыни как любой верующий человек. Ранее православный активист Михаил Феодориди попросил взыскать с Киркорова миллион рублей за выступление на кресте. Истец указал, что музыкант нанес ему моральный вред своим поступком.
https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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филипп киркоров, новосибирск
Шоубиз, Филипп Киркоров, Новосибирск
Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова
Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова пятого апреля
НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Представитель министерства физкультуры и спорта Новосибирской области сообщил об отсутствии оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова. Мероприятие артиста состоится пятого апреля на "Локомотив-Арене" в Новосибирске.
«
"Учреждение предоставляет площадку для проведения мероприятий третьим лицам на условиях договора оказания услуг. В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия у ГАУ ДО НСО "СШ по волейболу" отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта", – сообщили в министерстве РИА Новости.
Также собеседник агентства пояснил, что спортшкола по волейболу как балансодержатель здания "Локомотив Арена" не получала никаких уведомлений об отмене концерта Киркорова.
Ранее члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности заявили, что мероприятие музыканта на государственной площадке якобы противоречит традиционным ценностям. Активисты распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу.
В 2022 году Киркоров выступил на кресте в номере на песню "Мария Магдалена" в Кремлевском дворце. После этого общественность возмутилась поступком певца. Позже артист извинился
за случившееся и объяснил, что посвятил композицию маме.
Также исполнитель подчеркнул, что не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". Он признался, что почитает религиозные святыни как любой верующий человек.
Ранее православный активист Михаил Феодориди попросил
взыскать с Киркорова миллион рублей за выступление на кресте. Истец указал, что музыкант нанес ему моральный вред своим поступком.
Киркоров ударил букетом члена команды, заступившись за фанатов