https://ria.ru/20230307/kirkorov-1856382648.html

Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова

Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова - РИА Новости, 07.03.2023

Власти Новосибирска не нашли оснований для отмены концерта Киркорова

Представитель министерства физкультуры и спорта Новосибирской области сообщил об отсутствии оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова. Мероприятие артиста РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:18

2023-03-07T14:18

2023-03-07T14:18

шоубиз

филипп киркоров

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Представитель министерства физкультуры и спорта Новосибирской области сообщил об отсутствии оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова. Мероприятие артиста состоится пятого апреля на "Локомотив-Арене" в Новосибирске. Также собеседник агентства пояснил, что спортшкола по волейболу как балансодержатель здания "Локомотив Арена" не получала никаких уведомлений об отмене концерта Киркорова.Ранее члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности заявили, что мероприятие музыканта на государственной площадке якобы противоречит традиционным ценностям. Активисты распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу. В 2022 году Киркоров выступил на кресте в номере на песню "Мария Магдалена" в Кремлевском дворце. После этого общественность возмутилась поступком певца. Позже артист извинился за случившееся и объяснил, что посвятил композицию маме. Также исполнитель подчеркнул, что не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла". Он признался, что почитает религиозные святыни как любой верующий человек. Ранее православный активист Михаил Феодориди попросил взыскать с Киркорова миллион рублей за выступление на кресте. Истец указал, что музыкант нанес ему моральный вред своим поступком.

https://ria.ru/20221109/kirkorov-1830160900.html

новосибирск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, новосибирск