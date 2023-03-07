Рейтинг@Mail.ru
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/falsh-1856357063.html
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне
Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
россия
сша
сергей шойгу
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Обсудим основные мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр также заявил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855870388_0:0:2924:2193_1920x0_80_0_0_086b05470f5053bcfd98a0bfc99d9c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей шойгу, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), в мире, запад
Россия, США, Сергей Шойгу, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Запад
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне

Шойгу: попыткам Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны нужно положить конец

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Обсудим основные мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Министр также заявил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
2 февраля, 08:00
 
РоссияСШАСергей ШойгуВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)В миреЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала