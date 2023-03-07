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Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне - РИА Новости, 07.03.2023
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне
Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
2023-03-07T12:54
россия
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сергей шойгу
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Нужно положить конец фальсификациям Запада во главе с США об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне, заявил министр обороны Сергей Шойгу. "Обсудим основные мероприятия военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы. Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр также заявил, что Россия не имеет права допустить, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты".
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россия, сша, сергей шойгу, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), в мире, запад
Россия, США, Сергей Шойгу, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Запад
Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне
Шойгу: попыткам Запада фальсифицировать историю Второй мировой войны нужно положить конец