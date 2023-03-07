Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 07.03.2023 (обновлено: 17:03 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ege-1856449728.html
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ - РИА Новости, 07.03.2023
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:02
2023-03-07T17:03
общество
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601635_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_b2160a07b7b2b752b2b0b69ab37194c3.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", - сказал Музаев журналистам. Он напомнил, что в новых регионах до 2026 года будет выбор - сдавать ЕГЭ или нет. Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования.
https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601635_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_f6cca12d55de4b241660e9ee7f46dcaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ

Музаев заявил, что ни от учителей, ни от министерств не поступало запросов об отмене ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт на столе перед началом ЕГЭ
Паспорт на столе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Паспорт на столе перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", - сказал Музаев журналистам. Он напомнил, что в новых регионах до 2026 года будет выбор - сдавать ЕГЭ или нет.
Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
4 марта, 03:24
 
ОбществоОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала