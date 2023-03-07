https://ria.ru/20230307/ege-1856449728.html

Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ

Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ - РИА Новости, 07.03.2023

Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ

Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:02

2023-03-07T17:02

2023-03-07T17:03

общество

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", - сказал Музаев журналистам. Он напомнил, что в новых регионах до 2026 года будет выбор - сдавать ЕГЭ или нет. Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования.

https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование