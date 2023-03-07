https://ria.ru/20230307/ege-1856449728.html
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ - РИА Новости, 07.03.2023
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:02
2023-03-07T17:02
2023-03-07T17:03
общество
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается, ни от учителей, ни от министерств таких запросов не поступало, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств", - сказал Музаев журналистам. Он напомнил, что в новых регионах до 2026 года будет выбор - сдавать ЕГЭ или нет. Ранее появилась информация, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования.
https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор заявил, что не обсуждает отмену ЕГЭ
Музаев заявил, что ни от учителей, ни от министерств не поступало запросов об отмене ЕГЭ