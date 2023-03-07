https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2023
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР
Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:06
2023-03-07T08:06
2023-03-07T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск "попал в классическое оперативное окружение": практически все дороги, ведущие к нему, "контролируются уже достаточно основательно" российской стороной. "Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Также он отметил, что украинские военные усиливают позиции в районе оставшихся дорог снабжения. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html
киев
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Андрей Марочко
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР
Эксперт Марочко заявил о переброске отрядов ВСУ к Артемовску для предотвращения окружения