https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html

Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР

Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2023

Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР

Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:06

2023-03-07T08:06

2023-03-07T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

донецкая народная республика

артемовск

ян гагин

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск "попал в классическое оперативное окружение": практически все дороги, ведущие к нему, "контролируются уже достаточно основательно" российской стороной. "Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Также он отметил, что украинские военные усиливают позиции в районе оставшихся дорог снабжения. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856260792.html

киев

донецкая народная республика

артемовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, андрей марочко