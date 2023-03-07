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Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 07.03.2023 (обновлено: 10:17 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856272135.html
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 07.03.2023
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР
Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:06
2023-03-07T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск "попал в классическое оперативное окружение": практически все дороги, ведущие к нему, "контролируются уже достаточно основательно" российской стороной. "Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Также он отметил, что украинские военные усиливают позиции в районе оставшихся дорог снабжения. Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856263056.html
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киев
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, киев, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Андрей Марочко
Киев бросает силы к Артемовску, рассказали в ЛНР

Эксперт Марочко заявил о переброске отрядов ВСУ к Артемовску для предотвращения окружения

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Киев усиливает свою группировку на западном направлении в Артемовске (ДНР) для предотвращения полного окружения города, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск "попал в классическое оперативное окружение": практически все дороги, ведущие к нему, "контролируются уже достаточно основательно" российской стороной.
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"Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Также он отметил, что украинские военные усиливают позиции в районе оставшихся дорог снабжения.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевДонецкая Народная РеспубликаАртемовскЯн ГагинАндрей Марочко
 
 
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