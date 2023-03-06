https://ria.ru/20230306/zayavki-1856192684.html

В Ленобласти стартовал прием заявок по программе развития с/х территорий

В Ленобласти стартовал прием заявок по программе развития с/х территорий - РИА Новости, 06.03.2023

В Ленобласти стартовал прием заявок по программе развития с/х территорий

Начался прием заявок для участия в программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:11

2023-03-06T17:11

2023-03-06T17:11

ленинградская область

александр дрозденко

волосовский район

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Начался прием заявок для участия в программе "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Глава региона Александр Дрозденко призвал муниципальные образования к активному участию в реализации программы. По его словам, в 2023 году в рамках программы запланирована реализация 40 проектов стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Среди них – капитальный ремонт десяти домов культуры, строительство семи объектов здравоохранения и 13 проектов благоустройства. Проекты реконструкции социальных объектов поселка Калитино Волосовского района и реконструкция шести автомобильных дорог уже прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ и получили федеральное финансирование."Только в 2022 году по программе построено и отремонтировано 70 социальных объектов. Программа позволяет привлекать федеральные средства на реконструкцию домов культуры, школ, детских садов, дорог. Чтобы проекты этого года были реализованы в срок, муниципалитетам необходимо активизироваться и до 1 апреля провести конкурсы на их реализацию. Сегодня необходимо пользоваться любой возможностью по привлечению средств в регион и выполнению обязательств по строительству соцобъектов", – подчеркнул глава региона на аппаратном совещании в администрации региона.Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, в 2022 году в регионе на селе введено в эксплуатацию четыре объекта здравоохранения, школа, детский сад, бассейн, две спортивные площадки, три дома культуры. В 11 домах культуры завершены работы по капитальному ремонту, реализовано девять проектов по благоустройству сельских территорий, 77 сельских семей получили новые квартиры.

https://ria.ru/20230303/selkhozproizvodstvo-1855599361.html

волосовский район

россия

ленинградская область

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Алёна Пава

александр дрозденко, волосовский район, россия, ленинградская область