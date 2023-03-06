Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси считает необходимым срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания на площадке охранной зоны ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку в достижении этой важной меры без дальнейших задержек", - заявил Гросси в понедельник, выступая на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликовало агентство на своем официальном портале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.