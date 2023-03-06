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Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/zaes-1856135548.html
Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС
Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2023
Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:34
2023-03-06T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
днепр (город)
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания на площадке охранной зоны ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку в достижении этой важной меры без дальнейших задержек", - заявил Гросси в понедельник, выступая на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликовало агентство на своем официальном портале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230306/zaes-1856080311.html
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энергодар
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в мире, энергодар, днепр (город), россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Днепр (город), Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси считает необходимым срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания на площадке охранной зоны ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку в достижении этой важной меры без дальнейших задержек", - заявил Гросси в понедельник, выступая на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликовало агентство на своем официальном портале.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Запорожье рассказали об обстрелах инфраструктуры вокруг ЗАЭС
Вчера, 11:18
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Рогов призвал МАГАТЭ не стесняться называть причину взрывов у ЗАЭС
1 марта, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (город)РоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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