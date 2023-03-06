https://ria.ru/20230306/zaes-1856135548.html

Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 06.03.2023

Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:34

2023-03-06T14:34

2023-03-06T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

днепр (город)

россия

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846078087_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_7492d0aebeb249b423dfdc052fc4af69.jpg

ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает настоятельную необходимость создания на площадке охранной зоны ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку в достижении этой важной меры без дальнейших задержек", - заявил Гросси в понедельник, выступая на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Текст его выступления опубликовало агентство на своем официальном портале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230306/zaes-1856080311.html

https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

энергодар

днепр (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, днепр (город), россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ