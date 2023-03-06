https://ria.ru/20230306/transformatsiya-1856216984.html
Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации
Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации - РИА Новости, 06.03.2023
Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации
Ленинградская область вошла в число регионов России с высокими показателями цифровой трансформации – по итогам 2022 года область поднялась на 36-ю строчку... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:28
2023-03-06T18:28
2023-03-06T18:28
ленинградская область
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число регионов России с высокими показателями цифровой трансформации – по итогам 2022 года область поднялась на 36-ю строчку межрегионального рейтинга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рейтинге цифровой трансформации регионов оценивалась работа 84 регионов. Общий балл рейтинга складывается из оценки цифровой зрелости региона по таким отраслям, как общественный транспорт, образование, здравоохранение, госуправление, городское хозяйство и строительство.Учитываются также наличие платформы обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, импортонезависимость программного обеспечения, меры поддержки ИТ-отрасли и информационная безопасность. Ленинградская область набрала 20,2 балла."Уровень достижения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области составил 120% от целевого значения на 2022 год. Мы продолжим активную работу по достижению этих целей", — привели в пресс-службе слова председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Андрея Сытника.
https://ria.ru/20230112/lenoblast-1844351128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ленинградская область, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число регионов России с высокими показателями цифровой трансформации – по итогам 2022 года область поднялась на 36-ю строчку межрегионального рейтинга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рейтинге цифровой трансформации регионов оценивалась работа 84 регионов. Общий балл рейтинга складывается из оценки цифровой зрелости региона по таким отраслям, как общественный транспорт, образование, здравоохранение, госуправление, городское хозяйство и строительство.
Учитываются также наличие платформы обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, импортонезависимость программного обеспечения, меры поддержки ИТ-отрасли и информационная безопасность. Ленинградская область
набрала 20,2 балла.
"Уровень достижения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области составил 120% от целевого значения на 2022 год. Мы продолжим активную работу по достижению этих целей", — привели в пресс-службе слова председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Андрея Сытника.
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