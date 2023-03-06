https://ria.ru/20230306/transformatsiya-1856216984.html

Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации

Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации - РИА Новости, 06.03.2023

Ленобласть вошла в число лучших по показателям цифровой трансформации

Ленинградская область вошла в число регионов России с высокими показателями цифровой трансформации – по итогам 2022 года область поднялась на 36-ю строчку... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T18:28

2023-03-06T18:28

2023-03-06T18:28

ленинградская область

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в число регионов России с высокими показателями цифровой трансформации – по итогам 2022 года область поднялась на 36-ю строчку межрегионального рейтинга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рейтинге цифровой трансформации регионов оценивалась работа 84 регионов. Общий балл рейтинга складывается из оценки цифровой зрелости региона по таким отраслям, как общественный транспорт, образование, здравоохранение, госуправление, городское хозяйство и строительство.Учитываются также наличие платформы обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, импортонезависимость программного обеспечения, меры поддержки ИТ-отрасли и информационная безопасность. Ленинградская область набрала 20,2 балла."Уровень достижения цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы Ленинградской области составил 120% от целевого значения на 2022 год. Мы продолжим активную работу по достижению этих целей", — привели в пресс-службе слова председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Андрея Сытника.

https://ria.ru/20230112/lenoblast-1844351128.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия