https://ria.ru/20230306/raskhody-1856101789.html

Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ

Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2023

Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ

Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:26

2023-03-06T12:26

2023-03-06T12:26

в мире

великобритания

сша

австралия

бен уоллес

риши сунак

джо байден

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов (более 6 миллиардов долларов), сообщает газета Daily Mail. В сообщении отмечается, что Сунак сделает объявление о многомиллиардном увеличении оборонных расходов во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе по поводу партнерства AUKUS. Тем не менее, как пишет издание, сумма расходов не превысит 8-11 миллиардов фунтов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета. Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду не ранее 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html

великобритания

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, австралия, бен уоллес, риши сунак, джо байден, aukus