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Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
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12:26 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/raskhody-1856101789.html
Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ
Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.03.2023
Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ
Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:26
2023-03-06T12:26
в мире
великобритания
сша
австралия
бен уоллес
риши сунак
джо байден
aukus
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов (более 6 миллиардов долларов), сообщает газета Daily Mail. В сообщении отмечается, что Сунак сделает объявление о многомиллиардном увеличении оборонных расходов во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе по поводу партнерства AUKUS. Тем не менее, как пишет издание, сумма расходов не превысит 8-11 миллиардов фунтов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета. Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду не ранее 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853785310.html
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в мире, великобритания, сша, австралия, бен уоллес, риши сунак, джо байден, aukus
В мире, Великобритания, США, Австралия, Бен Уоллес, Риши Сунак, Джо Байден, AUKUS
Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ

Daily Mail: Сунак объявит о повышении оборонных расходов на шесть миллиардов долларов

© AP Photo / Frank AugsteinРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов (более 6 миллиардов долларов), сообщает газета Daily Mail.
В сообщении отмечается, что Сунак сделает объявление о многомиллиардном увеличении оборонных расходов во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе по поводу партнерства AUKUS. Тем не менее, как пишет издание, сумма расходов не превысит 8-11 миллиардов фунтов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.
Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду не ранее 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.
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В миреВеликобританияСШААвстралияБен УоллесРиши СунакДжо БайденAUKUS
 
 
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