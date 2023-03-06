Сунак объявит о повышении оборонных расходов Великобритании, сообщили СМИ
Daily Mail: Сунак объявит о повышении оборонных расходов на шесть миллиардов долларов
© AP Photo / Frank AugsteinРиши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в США на предстоящих выходных объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов (более 6 миллиардов долларов), сообщает газета Daily Mail.
В сообщении отмечается, что Сунак сделает объявление о многомиллиардном увеличении оборонных расходов во время переговоров с президентом США Джо Байденом и австралийским коллегой Энтони Альбанезе по поводу партнерства AUKUS. Тем не менее, как пишет издание, сумма расходов не превысит 8-11 миллиардов фунтов, как этого требовал министр обороны Бен Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на источники в оборонной сфере, что американский генерал в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Источники телеканала отмечали, что премьер Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты такие меры, как увеличение оборонного бюджета.
Осенью 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о партнерстве AUKUS, которое предусматривает вооружение австралийцев флотом атомных подводных лодок по британским и американским технологиям. При этом был расторгнут контракт с Францией на поставки Канберре 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, первые атомные подлодки австралийцы смогут спустить на воду не ранее 2030-х годов. Однако, как заявил в августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.