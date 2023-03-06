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Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации - РИА Новости, 06.03.2023
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Шоубиз
 
12:21 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/marshal-1856097382.html
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации - РИА Новости, 06.03.2023
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации
Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:21
2023-03-06T12:21
шоубиз
александр маршал
семья
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. Кроме того, он добавил, что его собственная позиция о СВО не могла быть другой. Сын Маршала также посвятил свою жизнь музыке. Он известен под псевдонимом Trilla. Молодой человек исполняет рэп и поп-панк. После начала спецоперации Маршал поддержал ее. Помимо этого, исполнитель сам собирался в зону боевых действий. Однако его отговорили от службы из-за возраста. Тем не менее Маршал давал концерты в зоне СВО и отправлял гуманитарную помощь солдатам. Ранее певец пожаловался на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине. Он назвал тех, кто запретил ему въезд в страну, своими личными врагами.
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александр маршал, семья
Шоубиз, Александр Маршал, Семья
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации

Маршал раскрыл позицию своего сына Артема Минькова о мобилизации

© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги.
«
"Я военный человек, а он мой сын. Как это, чтобы он не пошел? Мне бы сказали, что я его "отмазал", – сообщил музыкант в передаче "Новые русские сенсации".
Кроме того, он добавил, что его собственная позиция о СВО не могла быть другой.
«
"Это мой дом, моя земля. Как я могу быть другим? Я сын своего отца и внук своего деда. Для меня важно быть со страной, когда ей тяжело", – добавил исполнитель.
Сын Маршала также посвятил свою жизнь музыке. Он известен под псевдонимом Trilla. Молодой человек исполняет рэп и поп-панк.
После начала спецоперации Маршал поддержал ее. Помимо этого, исполнитель сам собирался в зону боевых действий. Однако его отговорили от службы из-за возраста. Тем не менее Маршал давал концерты в зоне СВО и отправлял гуманитарную помощь солдатам.
Ранее певец пожаловался на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине. Он назвал тех, кто запретил ему въезд в страну, своими личными врагами.
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