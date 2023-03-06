https://ria.ru/20230306/marshal-1856097382.html

Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации

Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации - РИА Новости, 06.03.2023

Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации

Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:21

2023-03-06T12:21

2023-03-06T12:21

шоубиз

александр маршал

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152723/43/1527234315_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_9ee4a760d36b0309d837d68dd05fda8d.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. Кроме того, он добавил, что его собственная позиция о СВО не могла быть другой. Сын Маршала также посвятил свою жизнь музыке. Он известен под псевдонимом Trilla. Молодой человек исполняет рэп и поп-панк. После начала спецоперации Маршал поддержал ее. Помимо этого, исполнитель сам собирался в зону боевых действий. Однако его отговорили от службы из-за возраста. Тем не менее Маршал давал концерты в зоне СВО и отправлял гуманитарную помощь солдатам. Ранее певец пожаловался на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине. Он назвал тех, кто запретил ему въезд в страну, своими личными врагами.

https://ria.ru/20221115/kharatyan-1831637783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр маршал, семья