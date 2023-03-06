https://ria.ru/20230306/marshal-1856097382.html
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации - РИА Новости, 06.03.2023
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации
Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:21
2023-03-06T12:21
2023-03-06T12:21
шоубиз
александр маршал
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152723/43/1527234315_0:251:4912:3014_1920x0_80_0_0_9ee4a760d36b0309d837d68dd05fda8d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги. Кроме того, он добавил, что его собственная позиция о СВО не могла быть другой. Сын Маршала также посвятил свою жизнь музыке. Он известен под псевдонимом Trilla. Молодой человек исполняет рэп и поп-панк. После начала спецоперации Маршал поддержал ее. Помимо этого, исполнитель сам собирался в зону боевых действий. Однако его отговорили от службы из-за возраста. Тем не менее Маршал давал концерты в зоне СВО и отправлял гуманитарную помощь солдатам. Ранее певец пожаловался на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине. Он назвал тех, кто запретил ему въезд в страну, своими личными врагами.
https://ria.ru/20221115/kharatyan-1831637783.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152723/43/1527234315_280:0:4632:3264_1920x0_80_0_0_9bc96bff3d493dd82d1e9a3176bd5bc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр маршал, семья
Шоубиз, Александр Маршал, Семья
Маршал раскрыл позицию своего сына о мобилизации
Маршал раскрыл позицию своего сына Артема Минькова о мобилизации
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Александр Маршал заявил, что его сын Артем Миньков не стал бы уклоняться от мобилизации. Молодой человек отслужил в спецназе и получил в армии травму ноги.
«
"Я военный человек, а он мой сын. Как это, чтобы он не пошел? Мне бы сказали, что я его "отмазал", – сообщил
музыкант в передаче "Новые русские сенсации".
Кроме того, он добавил, что его собственная позиция о СВО не могла быть другой.
«
"Это мой дом, моя земля. Как я могу быть другим? Я сын своего отца и внук своего деда. Для меня важно быть со страной, когда ей тяжело", – добавил исполнитель.
Сын Маршала также посвятил свою жизнь музыке. Он известен под псевдонимом Trilla. Молодой человек исполняет рэп и поп-панк.
После начала спецоперации Маршал поддержал ее. Помимо этого, исполнитель сам собирался
в зону боевых действий. Однако его отговорили от службы из-за возраста. Тем не менее Маршал давал концерты в зоне СВО и отправлял гуманитарную помощь солдатам.
Ранее певец пожаловался
на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине. Он назвал тех, кто запретил ему въезд в страну, своими личными врагами.
"Получит повестку – пойдет": Харатьян объяснил позицию сына о мобилизации