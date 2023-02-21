Маршал назвал "жуткой" ситуацию с похоронами родственников на Украине
Маршал пожаловался на отсутствие возможности приехать на похороны мамы и сестры на Украине
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПевец Александр Маршал выступает на праздничном шоу в честь пятилетия всекрымского референдума и воссоединения полуострова с Россией у горы Гасфорта в Севастополе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Александр Маршал пожаловался, что ему не дали приехать на похороны матери на Украине в 2015 году.
"В 2015 году ушла моя мама. Поскольку я в списках "Миротворца", я позвонил своим друзьям и рассказал, что случилась беда, попросил подстраховать в аэропорту. Они кому-то позвонили, видимо, из СБУ. Им ответили: "Пусть не приезжает". Я был в шоке. Мои друзья кремировали маму и привезли урну", – поделился музыкант в передаче "Жизнь и судьба".
Также он признался, что спустя два года ситуация повторилась.
"В 2017-м ушла моя сестра Ира, которая на десять лет младше меня. Произошла такая же история: ее кремировали и мне привезли урну", – добавил артист.
По словам певца, после этого он принял решение перевезти останки отца в Россию.
"Мой папа ушел в 2001 году. Тогда мы не представляли, что это все приключится. Я сказал друзьям: "Братцы, там батя на лесном кладбище похоронен". Они эксгумировали отца и привезли урну", – сообщил исполнитель.
Кроме того, он назвал тех, кто не позволил ему приехать на похороны родных, своими личными врагами.
"Я сказал: "Те, кто не разрешили мне похоронить мать и сестру, вы мои личные враги. Но даже вам я подобного не пожелаю". Вот такая жуткая история", – заключил Маршал.
Музыкант выступал с концертами в Донбассе с 2014 года. После начала спецоперации Маршал поддержал ее. По словам артиста, он собирался поучаствовать в боевых действиях, но его отговорили из-за возраста.
Ранее исполнитель признался, что гордится участниками спецоперации. Кроме того, он поделился, что оказывал гуманитарную помощь военным.
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