https://ria.ru/20230221/marshal-1853415689.html

Маршал назвал "жуткой" ситуацию с похоронами родственников на Украине

Маршал назвал "жуткой" ситуацию с похоронами родственников на Украине - РИА Новости, 21.02.2023

Маршал назвал "жуткой" ситуацию с похоронами родственников на Украине

Александр Маршал пожаловался, что ему не дали приехать на похороны матери на Украине в 2015 году. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T16:33

2023-02-21T16:33

2023-02-21T16:33

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александр маршал

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донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Александр Маршал пожаловался, что ему не дали приехать на похороны матери на Украине в 2015 году.Также он признался, что спустя два года ситуация повторилась. По словам певца, после этого он принял решение перевезти останки отца в Россию. Кроме того, он назвал тех, кто не позволил ему приехать на похороны родных, своими личными врагами. Музыкант выступал с концертами в Донбассе с 2014 года. После начала спецоперации Маршал поддержал ее. По словам артиста, он собирался поучаствовать в боевых действиях, но его отговорили из-за возраста. Ранее исполнитель признался, что гордится участниками спецоперации. Кроме того, он поделился, что оказывал гуманитарную помощь военным.

https://ria.ru/20230220/maydanov-1853094003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр маршал, украина, служба безопасности украины, донбасс