https://ria.ru/20230306/kompensatsii-1856053094.html

Сеул выплатит компенсации жертвам принудительного труда в Японии

Сеул выплатит компенсации жертвам принудительного труда в Японии - РИА Новости, 06.03.2023

Сеул выплатит компенсации жертвам принудительного труда в Японии

Правительство Южной Кореи представило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда в Японии времен Второй мировой войны, которые в 2018 году выиграли... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:58

2023-03-06T08:58

2023-03-06T08:58

в мире

южная корея

япония

сеул

юн сок ель

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg

СЕУЛ, 6 мар - РИА Новости. Правительство Южной Кореи представило план выплат компенсаций жертвам принудительного труда в Японии времен Второй мировой войны, которые в 2018 году выиграли суд против японских компаний. Отмечается, что компенсации будут производиться через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний, как того требуют истцы, сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин на пресс-конференции. План, объявленный министром иностранных дел, призван решить вопрос о выплате компенсаций 15 корейцам, которые выиграли судебные иски против японских фирм, обвиняемых в использовании принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны. Согласно плану, фонд помощи пострадавшим от принудительного труда на японских предприятиях будет создан государством при министерстве внутренних дел Южной Кореи и будет принимать "добровольные" пожертвования от частного сектора. За пожертвованиями в фонд Сеул обратится не к японским, а к южнокорейским компаниям, которые в прошлом воспользовались дотациями и грантами от Токио в соответствии с договором 1965 года о нормализации отношений Японии и Южной Кореи. Также планируется использовать фонд, уже созданный в 2014 году, для выплат компенсаций другим истцам, чьи иски еще не завершены. Нынешний план был опубликован во время публичных слушаний, МИД Южной Кореи также проводил разъяснительные сессии для жертв и их семей. Последние, в свою очередь, выступают против выплат от южнокорейского правительства, требуя выплат компенсации именно японскими компаниями, согласно решению суда. Агентство Рёнхап также сообщило, что стороны договорились создать "Фонд будущего молодежи", который будет спонсировать стипендии для студентов. "Правительство президента Юн Сок Ёля пыталось найти рациональное решение, которое отвечало бы общим интересам, уважая при этом мнение жертв принудительного труда", - заявил Пак Чин на пресс-конференции. Министр добавил, что обе страны продолжат совместную работу по преодолению "печальной истории прошлого" и будут развивать отношения, ориентированные на будущее, на основе совместной декларации от 1998 года. Бывший премьер-министр Японии Кэйдзо Обути и экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун опубликовали данную декларацию 8 октября 1998 года. В документе содержались извинения японской стороны за колониальную политику Японской империи и заявления о развитии двусторонних отношений, ориентированных на будущее. В последние годы отношения между Японией и Южной Кореей испытывали периоды обострения. В них остается ряд неразрешенных политических вопросов, таких как территориальный спор о принадлежности островов Токто (японское название Такэсима) и проблема компенсации жертвам японского колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах, включая принудительный труд корейских рабочих, а также использование южнокорейских девушек в качестве "женщин для утешения" японскими солдатами. В 2018 году Верховный суд в Южной Корее обязал японские компании выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации. Токио же полагает, что все вопросы возмещения ущерба, связанные с японской колонизацией между двумя странами, были улажены договором от 1965 года. Решение суда привело к ухудшению торговых отношений между странами и введению Японией торговых санкций, в ответ на что Республика Корея подала жалобу в ВТО и даже собиралась выйти из договора об обмене военной информацией (GSOMIA). Вмешательство США вынудило Южную Корею отозвать спор в ВТО и приостановить выход из GSOMIA, однако с момента начала пандемии коронавируса ход переговоров с Японией находился в тупике. Новая администрация Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством для налаживания двусторонних отношений и обеспечения трехстороннего партнерства в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. За последние несколько месяцев Сеул и Токио провели несколько раундов официальных переговоров по вопросу компенсаций, что и привело к публикации представленного Южной Кореей плана выплат. Внешнеполитические ведомства двух стран ведут активные консультации на рабочем уровне, на которых обсуждается план по нормализации отношений. Сеул в январе предложил новый план решения проблемы, связанной с угрозой "обналичивания" японских активов в Южной Корее.

https://ria.ru/20230224/gumpomosch-1854166692.html

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

https://ria.ru/20230219/kndr-1852924070.html

южная корея

япония

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, япония, сеул, юн сок ель, всемирная торговая организация (вто)