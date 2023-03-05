https://ria.ru/20230305/postavki-1856013239.html

Шольц: Китай заверил, что не будет поставлять оружие России

Шольц: Китай заверил, что не будет поставлять оружие России - РИА Новости, 05.03.2023

Шольц: Китай заверил, что не будет поставлять оружие России

Китайское правительство заверило, что не будет поставлять России оружие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T20:20

2023-03-05T20:20

2023-03-05T20:22

в мире

китай

сша

россия

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

йенс столтенберг

нато

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Китайское правительство заверило, что не будет поставлять России оружие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Мы все едины во мнении, что не может быть поставок оружия. И китайское правительство заверило, что не будет их поставлять. И этого мы требуем и за этим следим", - заявил Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь канцлера транслировалась на сайте правительства. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявлял, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

https://ria.ru/20230224/postavki-1854137520.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия