https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855987383.html

В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге

В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге - РИА Новости, 05.03.2023

В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге

Семеро полицейских пострадали в беспорядках на акции протеста в Афинах, сообщило руководство греческой полиции. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T17:01

2023-03-05T17:01

2023-03-05T21:15

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афины

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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Семеро полицейских пострадали в беспорядках на акции протеста в Афинах, сообщило руководство греческой полиции. На митинг и марш протеста на площади Синтагма собрались, по оценкам журналистов, от десяти до 15 тысяч человек. Беспорядки спровоцировала группа анархистов, которые устроили нападение на полицейских. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. "Группа численностью более 200 человек, находившаяся внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала полицейских кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, находившиеся в конце демонстрации на улице Панепистимиу, продолжали нападения на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам", — заявили в полиции. После применения "соответствующих средств" стражи порядка задержали шесть человек, пятерых из которых затем арестовали, говорится в релизе. Пострадавших полицейских доставили в 401-й военный госпиталь.На митинге протестующие требовали объективного расследования железнодорожной катастрофы в Темпи. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками столкнулись лоб в лоб грузовой и пассажирский поезда. Погибли 57 человек, в основном студенты, ехавшие в университеты в Салониках. Десятки человек получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20220603/avarii-1792969208.html

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Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты 2023-03-05T17:01 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афины, греция