https://ria.ru/20230305/gretsiya-1855987383.html
В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге
В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге - РИА Новости, 05.03.2023
В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге
Семеро полицейских пострадали в беспорядках на акции протеста в Афинах, сообщило руководство греческой полиции. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:01
2023-03-05T17:01
2023-03-05T21:15
в мире
афины
греция
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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Семеро полицейских пострадали в беспорядках на акции протеста в Афинах, сообщило руководство греческой полиции. На митинг и марш протеста на площади Синтагма собрались, по оценкам журналистов, от десяти до 15 тысяч человек. Беспорядки спровоцировала группа анархистов, которые устроили нападение на полицейских. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. "Группа численностью более 200 человек, находившаяся внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала полицейских кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, находившиеся в конце демонстрации на улице Панепистимиу, продолжали нападения на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам", — заявили в полиции. После применения "соответствующих средств" стражи порядка задержали шесть человек, пятерых из которых затем арестовали, говорится в релизе. Пострадавших полицейских доставили в 401-й военный госпиталь.На митинге протестующие требовали объективного расследования железнодорожной катастрофы в Темпи. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками столкнулись лоб в лоб грузовой и пассажирский поезда. Погибли 57 человек, в основном студенты, ехавшие в университеты в Салониках. Десятки человек получили ранения и травмы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855957010_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_b1cfc64700c33105c6b3c78b5cb0d216.jpg
Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов
Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты
2023-03-05T17:01
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афины, греция
В Афинах несколько полицейских пострадали из-за беспорядков на митинге
На митинге в Афинах толпа забросала полицейских камнями, семь человек пострадали
АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости.
Семеро полицейских пострадали в беспорядках на акции протеста в Афинах, сообщило
руководство греческой полиции.
На митинг и марш протеста
на площади Синтагма собрались, по оценкам журналистов, от десяти до 15 тысяч человек. Беспорядки спровоцировала группа анархистов, которые устроили нападение на полицейских. Полиция в ответ применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
"Группа численностью более 200 человек, находившаяся внутри и по периметру митинга, а затем марша, забросала полицейских кусками мрамора, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Эти лица, находившиеся в конце демонстрации на улице Панепистимиу, продолжали нападения на сотрудников полиции, нанося ущерб зданиям и машинам", — заявили в полиции.
После применения "соответствующих средств" стражи порядка задержали шесть человек, пятерых из которых затем арестовали, говорится в релизе. Пострадавших полицейских доставили в 401-й военный госпиталь.
На митинге протестующие требовали объективного расследования железнодорожной катастрофы в Темпи
. Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками столкнулись лоб в лоб грузовой и пассажирский поезда. Погибли 57 человек, в основном студенты, ехавшие в университеты в Салониках. Десятки человек получили ранения и травмы.
Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2020-2022 годах