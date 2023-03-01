https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855002712.html
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда - РИА Новости, 01.03.2023
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Два поезда — грузовой и пассажирский — столкнулись в греческом городке Темпи недалеко от города Лариса погибли 16 человек и не менее 85 ранены, сообщил... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:50
2023-03-01T03:50
2023-03-01T04:44
христос стилианидис
кириакос мицотакис
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афины
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Два поезда — грузовой и пассажирский — столкнулись в греческом городке Темпи недалеко от города Лариса погибли 16 человек и не менее 85 ранены, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.ЧП, как передает общественное телевидение ERT, произошло около полуночи при не выясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд, в котором находились 350 человек, следовал по маршруту Афины — Салоники.Как минимум 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После столкновения начался пожар, три пассажирских вагона сошли с рельсов. На место ЧП направлены 40 пожарных и 17 единиц техники, а также 30 автомобилей скорой помощи. Раненых направляют в Университетскую больницу Ларисы, в экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы и больница Катерини. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай приема раненых.В больницы выехал министр здравоохранения Танос Плеврис. Министр гражданской защиты Христос Стилианидис находится в оперативном центре. Премьер-министр Кириакос Мицотакис постоянно получает информацию с места происшествия.
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христос стилианидис, кириакос мицотакис, салоники, греция, афины, в мире
Христос Стилианидис, Кириакос Мицотакис, Салоники, Греция, Афины, В мире
В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда
В Греции в результате столкновения поездов погибли 16 человек, не менее 85 ранены