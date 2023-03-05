https://ria.ru/20230305/afiny-1855955032.html

На митинге в центре Афин начались беспорядки

На митинге в центре Афин начались беспорядки - РИА Новости, 05.03.2023

На митинге в центре Афин начались беспорядки

Группа анархистов устроила беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:39

2023-03-05T13:39

2023-03-05T16:02

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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Группа анархистов устроила беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.Они стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие сразу бросились прочь. Площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы затянуло газом.В беспорядках участвовали десятки человек. При этом толпа кричала полицейским "Позор!" и "Убийцы!".Сейчас на площади остаются несколько сотен человек.Поводом для митинга стала железнодорожная авария, которая произошла 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек, десятки пострадали.Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала.

https://ria.ru/20230221/import-1853442419.html

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Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты 2023-03-05T13:39 true PT0M33S

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Екатерина Зайцева

в мире, афины, греция, салоники