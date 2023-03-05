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На митинге в центре Афин начались беспорядки - РИА Новости, 05.03.2023
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13:39 05.03.2023 (обновлено: 16:02 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/afiny-1855955032.html
На митинге в центре Афин начались беспорядки
На митинге в центре Афин начались беспорядки - РИА Новости, 05.03.2023
На митинге в центре Афин начались беспорядки
Группа анархистов устроила беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:39
2023-03-05T16:02
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афины
греция
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АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Группа анархистов устроила беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.Они стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие сразу бросились прочь. Площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы затянуло газом.В беспорядках участвовали десятки человек. При этом толпа кричала полицейским "Позор!" и "Убийцы!".Сейчас на площади остаются несколько сотен человек.Поводом для митинга стала железнодорожная авария, которая произошла 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек, десятки пострадали.Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала.
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7 495 645-6601
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60
353
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Cлезоточивый газ и светошумовые гранаты: митинги в Афинах из-за аварии поездов
Беспорядки начались в Афинах, где проходит митинг из-за аварии поездов, полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты
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в мире, афины, греция, салоники
В мире, Афины, Греция, Салоники
На митинге в центре Афин начались беспорядки

Беспорядки начались на центральной площади Афин, где проходит митинг из-за аварии поездов

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Группа анархистов устроила беспорядки во время многотысячного митинга в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.
Они стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие сразу бросились прочь. Площадь Синтагма возле парламента и близлежащие улицы затянуло газом.
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В беспорядках участвовали десятки человек. При этом толпа кричала полицейским "Позор!" и "Убийцы!".
Сейчас на площади остаются несколько сотен человек.
Поводом для митинга стала железнодорожная авария, которая произошла 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса. Погибли 57 человек, десятки пострадали.
Работники железной дороги, организации студентов и учащихся, профсоюзы и общественные организации призвали всех выйти на митинг и потребовать от правительства полного расследования причин и обстоятельств трагедии и наказания всех, кто довел железнодорожную сеть страны до развала.
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