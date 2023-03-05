https://ria.ru/20230305/dtp-1855910423.html

В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске

В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске - РИА Новости, 05.03.2023

В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске

Ехавшая на красный сигнал светофора водитель машины Lada Kalina сбила в Санкт-Петербурге иностранку с ребенком в коляске, пострадавшие находятся в больнице в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T01:48

2023-03-05T01:48

2023-03-05T02:03

санкт-петербург

происшествия

авто

россия

ленинградская область

lada vesta

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ехавшая на красный сигнал светофора водитель машины Lada Kalina сбила в Санкт-Петербурге иностранку с ребенком в коляске, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области."4 марта в 20.45 по адресу: Каменноостровский проспект, дом 32 автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 111940", двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на пешехода, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, 1983 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.По информации ведомства, женщина и ее ребенок 2022 года рождения госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230304/dtp-1855835421.html

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санкт-петербург, происшествия, авто, россия, ленинградская область, lada vesta