https://ria.ru/20230305/dtp-1855910423.html
В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске
В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске - РИА Новости, 05.03.2023
В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске
Ехавшая на красный сигнал светофора водитель машины Lada Kalina сбила в Санкт-Петербурге иностранку с ребенком в коляске, пострадавшие находятся в больнице в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T01:48
2023-03-05T01:48
2023-03-05T02:03
санкт-петербург
происшествия
авто
россия
ленинградская область
lada vesta
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ехавшая на красный сигнал светофора водитель машины Lada Kalina сбила в Санкт-Петербурге иностранку с ребенком в коляске, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области."4 марта в 20.45 по адресу: Каменноостровский проспект, дом 32 автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 111940", двигаясь по Каменноостровскому проспекту от Большого проспекта Петроградской стороны в сторону улицы Рентгена, на регулируемом перекрестке при проезде на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на пешехода, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, 1983 года рождения, переходившую проезжую часть с коляской на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.По информации ведомства, женщина и ее ребенок 2022 года рождения госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230304/dtp-1855835421.html
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санкт-петербург, происшествия, авто, россия, ленинградская область, lada vesta
Санкт-Петербург, Происшествия, Авто, Россия, Ленинградская область, Lada Vesta
В Петербурге женщина сбила иностранку с ребенком в коляске
В Петербурге ехавшая на красный светофор женщина сбила иностранку с ребенком в коляске