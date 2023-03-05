ЕС заявил об отсутствии доказательств поставок оружия для России из Китая
Глава ЕК Дер Ляйен зявила об отсутствии доказательств поставок оружия для России из Китая
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Европейский Союз не располагает доказательствами намерения Китая поставить оружие Российской Федерации, заявила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"На сей момент у нас нет доказательств этому (поставки оружия РФ - ред.), но необходимо каждый день наблюдать", - заявила она на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, транслировавшейся на сайте правительства.
Вопрос о санкциях против Китая в случае поставки оружия фон дер Ляйен назвала "гипотетическим", на который можно будет ответить тогда, когда это станет действительностью.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.