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Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 04.03.2023 (обновлено: 17:28 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание - РИА Новости, 04.03.2023
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание
Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана, сообщил в субботу глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:11
2023-03-04T17:28
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
табасаранский район
магомед курбанов
владимир путин
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана, сообщил в субботу глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов. Курбанов отличился в ходе специальной военной операции. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России. "Герой России Руслан Курбанов, уроженец селения Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана", – написал Магомед Курбанов в своем Telegram-канале. Как сообщил ранее глава Дагестана Сергей Меликов, танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова должен был освободить один из населенных пунктов. Офицер с этой задачей справился – населенный пункт отбили. Личный состав при этом не пострадал, а противник понес ощутимые потери.
https://ria.ru/20230303/penza-1855696812.html
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россия, республика дагестан, табасаранский район, магомед курбанов, владимир путин, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Табасаранский район, Магомед Курбанов, Владимир Путин, Сергей Меликов
Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана

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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана, сообщил в субботу глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов.
Курбанов отличился в ходе специальной военной операции. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России.
"Герой России Руслан Курбанов, уроженец селения Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана", – написал Магомед Курбанов в своем Telegram-канале.
Как сообщил ранее глава Дагестана Сергей Меликов, танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова должен был освободить один из населенных пунктов. Офицер с этой задачей справился – населенный пункт отбили. Личный состав при этом не пострадал, а противник понес ощутимые потери.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика ДагестанТабасаранский районМагомед КурбановВладимир ПутинСергей Меликов
 
 
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