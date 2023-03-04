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Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание

Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание - РИА Новости, 04.03.2023

Герой России из Дагестана досрочно получил очередное воинское звание

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана, сообщил в субботу глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:11

2023-03-04T17:11

2023-03-04T17:28

специальная военная операция на украине

россия

республика дагестан

табасаранский район

магомед курбанов

владимир путин

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Герой России из Дагестана Руслан Курбанов досрочно получил звание капитана, сообщил в субботу глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов. Курбанов отличился в ходе специальной военной операции. В 2022 году указом президента РФ Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России. "Герой России Руслан Курбанов, уроженец селения Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана", – написал Магомед Курбанов в своем Telegram-канале. Как сообщил ранее глава Дагестана Сергей Меликов, танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова должен был освободить один из населенных пунктов. Офицер с этой задачей справился – населенный пункт отбили. Личный состав при этом не пострадал, а противник понес ощутимые потери.

https://ria.ru/20230303/penza-1855696812.html

россия

табасаранский район

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Екатерина Зайцева

россия, республика дагестан, табасаранский район, магомед курбанов, владимир путин, сергей меликов