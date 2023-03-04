https://ria.ru/20230304/video-1855862304.html

Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда

Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда - РИА Новости, 04.03.2023

Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда

Администратор канала в интернет-мессенджере, разместившая в нем видеозаписи с прилюдным половым актом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, пойдет под... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:21

2023-03-04T17:21

2023-03-04T17:52

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Администратор канала в интернет-мессенджере, разместившая в нем видеозаписи с прилюдным половым актом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, сообщила местная полиция. Севастопольская полиция в марте 2022 года завела административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара. Он признался, что был "изрядно пьян". По его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал". Мужчина получил 14 суток административного ареста, девушку не нашли. Видео этого инцидента было распространено в социальных сетях: судя по ролику, девушка занималась сексом с молодым человеком на виду у многочисленных посетителей заведения, снимавших это на смартфоны. "Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении полиции города в telegram-канале. Отмечается, что фигурантка дела - администратор канала в интернет-мессенджере - опубликовала в нем две видеозаписи. По информации полиции, обвиняемая разместила видео на всеобщее обозрение и дала возможность другим пользователям смотреть и копировать эти видеофайлы. На время следственных действий фигурантке избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html

https://ria.ru/20210517/koloniya-1732628255.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь