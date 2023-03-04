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Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда
Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда - РИА Новости, 04.03.2023
Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда
Администратор канала в интернет-мессенджере, разместившая в нем видеозаписи с прилюдным половым актом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, пойдет под... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:21
2023-03-04T17:21
2023-03-04T17:52
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Администратор канала в интернет-мессенджере, разместившая в нем видеозаписи с прилюдным половым актом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, сообщила местная полиция. Севастопольская полиция в марте 2022 года завела административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара. Он признался, что был "изрядно пьян". По его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал". Мужчина получил 14 суток административного ареста, девушку не нашли. Видео этого инцидента было распространено в социальных сетях: судя по ролику, девушка занималась сексом с молодым человеком на виду у многочисленных посетителей заведения, снимавших это на смартфоны. "Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении полиции города в telegram-канале. Отмечается, что фигурантка дела - администратор канала в интернет-мессенджере - опубликовала в нем две видеозаписи. По информации полиции, обвиняемая разместила видео на всеобщее обозрение и дала возможность другим пользователям смотреть и копировать эти видеофайлы. На время следственных действий фигурантке избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
Дело о публикации видео прилюдного секса в баре Севастополя дошло до суда
Администратор канала, выложившая видео секса в караоке-баре Севастополя, пойдет под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости.
Администратор канала в интернет-мессенджере, разместившая в нем видеозаписи с прилюдным половым актом на барной стойке в караоке-баре Севастополя, пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии, сообщила
местная полиция.
Севастопольская полиция в марте 2022 года завела
административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара. Он признался, что был "изрядно пьян". По его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал". Мужчина получил
14 суток административного ареста, девушку не нашли. Видео этого инцидента было распространено в социальных сетях: судя по ролику, девушка занималась сексом с молодым человеком на виду у многочисленных посетителей заведения, снимавших это на смартфоны.
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"Своими действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении полиции города в telegram-канале.
Отмечается, что фигурантка дела - администратор канала в интернет-мессенджере - опубликовала в нем две видеозаписи. По информации полиции, обвиняемая разместила видео на всеобщее обозрение и дала возможность другим пользователям смотреть и копировать эти видеофайлы.
На время следственных действий фигурантке избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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