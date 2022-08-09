https://ria.ru/20220809/sevastopol-1808442189.html

В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе

В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе - РИА Новости, 09.08.2022

В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе

В Севастополе полиция завела административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занимался сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:26

2022-08-09T20:26

2022-08-09T23:07

происшествия

россия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Севастополе полиция завела административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занимался сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".Видео произошедшего активно распространяется в социальных сетях.Одним из главных героев скандального ролика оказался 32-летний мужчина, который признал, что был "изрядно пьян, с девушкой не знаком, свои действия не осознавал".При этом полиция также возбудила уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов" и разыскивает тех, выложил видео инцидента в Сеть.

https://ria.ru/20220719/sochi-1803483470.html

https://ria.ru/20220626/vich-1797918669.html

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происшествия, россия, севастополь