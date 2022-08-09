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В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе - РИА Новости, 09.08.2022
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В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе
В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе - РИА Новости, 09.08.2022
В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе
В Севастополе полиция завела административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занимался сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:26
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происшествия
россия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Севастополе полиция завела административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занимался сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".Видео произошедшего активно распространяется в социальных сетях.Одним из главных героев скандального ролика оказался 32-летний мужчина, который признал, что был "изрядно пьян, с девушкой не знаком, свои действия не осознавал".При этом полиция также возбудила уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов" и разыскивает тех, выложил видео инцидента в Сеть.
https://ria.ru/20220719/sochi-1803483470.html
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происшествия, россия, севастополь
20:26 09.08.2022 (обновлено: 23:07 09.08.2022)
 
В Севастополе задержали мужчину, занимавшегося сексом в ночном клубе

В Севастополе полиция завела дело против мужчины, прилюдно занимавшегося сексом в клубе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В Севастополе полиция завела административное дело в отношении мужчины, который прилюдно занимался сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба ведомства во "ВКонтакте".
Видео произошедшего активно распространяется в социальных сетях.
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Одним из главных героев скандального ролика оказался 32-летний мужчина, который признал, что был "изрядно пьян, с девушкой не знаком, свои действия не осознавал".
"Составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия", — говорится в релизе.
При этом полиция также возбудила уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов" и разыскивает тех, выложил видео инцидента в Сеть.
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