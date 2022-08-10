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В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке - РИА Новости, 10.08.2022
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке
Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:38
2022-08-10T14:38
2022-08-10T15:08
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю.Накануне стало известно, что в отношении мужчины, который занимался сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара, заведено административное дело. Он был задержан и признался, что был "изрядно пьян". При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал"."Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении. Девушку, участвовавшую в развратной сцене, пока не нашли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:38 10.08.2022 (обновлено: 15:08 10.08.2022)
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке
Мужчину, занявшегося в Севастополе прилюдным сексом в караоке, арестовали на 14 суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости.
Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает
в среду УМВД России по Севастополю.
Накануне стало известно, что в отношении мужчины, который занимался сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара, заведено административное дело. Он был задержан и признался, что был "изрядно пьян". При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал".
"Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении. Девушку, участвовавшую в развратной сцене, пока не нашли.