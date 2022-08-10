https://ria.ru/20220810/seks-1808584222.html

В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке

В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке - РИА Новости, 10.08.2022

В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке

Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:38

2022-08-10T14:38

2022-08-10T15:08

происшествия

севастополь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю.Накануне стало известно, что в отношении мужчины, который занимался сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара, заведено административное дело. Он был задержан и признался, что был "изрядно пьян". При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал"."Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении. Девушку, участвовавшую в развратной сцене, пока не нашли.

севастополь

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)