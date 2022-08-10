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В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке - РИА Новости, 10.08.2022
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В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке - РИА Новости, 10.08.2022
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке
Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:38
2022-08-10T15:08
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю.Накануне стало известно, что в отношении мужчины, который занимался сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара, заведено административное дело. Он был задержан и признался, что был "изрядно пьян". При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал"."Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении. Девушку, участвовавшую в развратной сцене, пока не нашли.
севастополь
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происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:38 10.08.2022 (обновлено: 15:08 10.08.2022)
 
В Севастополе мужчине дали 14 суток за прилюдный секс в караоке

Мужчину, занявшегося в Севастополе прилюдным сексом в караоке, арестовали на 14 суток

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Мужчина, прилюдно занимавшийся сексом в ночном клубе в Севастополе, в качестве наказания получил 14 суток ареста, сообщает в среду УМВД России по Севастополю.
Накануне стало известно, что в отношении мужчины, который занимался сексом с девушкой на барной стойке караоке-бара, заведено административное дело. Он был задержан и признался, что был "изрядно пьян". При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия "не осознавал".
"Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - говорится в сообщении. Девушку, участвовавшую в развратной сцене, пока не нашли.
 
ПроисшествияСевастопольМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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