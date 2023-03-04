https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855887074.html

Спецоперация, 4 марта: Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток"

Спецоперация, 4 марта: Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" - РИА Новости, 04.03.2023

Спецоперация, 4 марта: Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:32

2023-03-04T20:32

2023-03-04T20:33

специальная военная операция на украине

киев

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сцкк

нато

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Министр заслушал доклад командующего группировкой по обстановке и действиям войск, а также вручил военным госнаграды. Кроме того, Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Ход спецоперацииНа Донецком направлении российские войска уничтожили до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три БМП, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Там также заявили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы. Кроме того, на Херсонском направлении российские военнослужащие за сутки уничтожили более 70 украинских солдат, американскую артсистему и гаубицу. Российские военные в ДНР уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в МО. Также за сутки российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8. По данным МО РФ, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. Также вчера, по его словам, под Херсоном "в районе Белозерки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых". Инспекция министра обороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в частности, он посетил передовой пункт управления одного из объединений, сообщили в Минобороны РФ. В ходе инспекции министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова по обстановке и действиям войск. Также министр вручил военным госнаграды, включая ордена Мужества, поблагодарил их за самоотверженность и героизм и заявил, что "впереди еще много дел". Кроме того, Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами. В ходе совещания обсудили вопросы организации непрерывного обеспечения войск вооружением, техникой и боеприпасами, отдельное внимание уделили организации боевой подготовки подразделений резерва. Вокруг СВО Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на состоявшейся накануне личной встрече в Вашингтоне обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также подтвердили готовность вводить ограничения против РФ "столько, сколько потребуется". Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра запустил работу диалоговой группы "по привлечению к ответственности за преступления на Украине". Работа группы будет основываться в четырех направлениях: международная поддержка Украины, действия, предпринимаемые региональными и международными учреждениями, национальные расследования и текущие инициативы по документированию "преступлений" со стороны гражданского общества. Каждое из рабочих направлений будет возглавляться назначенными сопредседателями, включающими представителей Международного уголовного суда (МУС), ЕС и гражданского общества. Отмечается, что в рамках работы по каждому из направлений будет назначено по одному представителю Украины. Секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке рассказал РИА Новости, что многие немцы не одобряют ни отправку оружия Киеву, ни санкционную политику, но Берлин, как и сам Киев, находится под властью НАТО и США. По его оценке, многим немцам не нравится НАТО и уж тем более они не одобряют отправку немецкого оружия на Украину. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что после решения Россией всех задач, поставленных в ходе спецоперации, США могут попытаться усилить конфронтацию между Европой и РФ или активизировать усилия в странах Центральной Азии. По его словам, ещё один возможный вариант развития событий - когда американцы сообразят, что до осени 2024 года не смогут разобщить Москву с Пекином и "попробуют усилить колонизацию экономически ещё хоть как-то привлекательной Западной Европы, ресурсообеспеченной Африки, стран АСЕАН, одновременно зачищая своих недругов на латиноамериканском "заднем дворе". Украинские обстрелыВ субботу утром украинские войска выпустили два снаряда по Киевскому району Донецка и сбросили боеприпас с БПЛА на Кировский район города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при ударе пострадали мужчина и женщина. К обеду, по сообщению СЦКК, украинские войска обстреляли также Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов крупного калибра за 25 минут. К вечеру украинские войска выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько. Он также сообщил, что украинский снаряд разрушил дом на улице Прилуцкого. На этой же улице обстрелом уничтожены два грузовика и один легковой автомобиль.

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855832917.html

https://ria.ru/20230304/dreyven-1855871650.html

https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855863188.html

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