https://ria.ru/20230304/korruptsiya-1855900368.html

Экс-вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток

Экс-вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток - РИА Новости, 04.03.2023

Экс-вице-губернатора Ленинградской области арестовали за получение взяток

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T23:09

2023-03-04T23:09

2023-03-04T23:09

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде взяток в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Москвину стражу по 2 мая", - информирует пресс-служба судов. Ранее по обвинению в превышении должностных полномочий был отправлен под домашний арест бывший директор АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (КРТ), а сейчас депутат областного заксобрания Даниил Федичев. Он тесно работал с Москвиным, занимавшим на тот момент пост вице-губернатора. Как сообщал СК, установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 миллиона рублей действующему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области за общее покровительство при осуществлении деятельности КРТ, а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций.

https://ria.ru/20230111/korruptsiya-1844151626.html

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

ленинградская область

санкт-петербург

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)