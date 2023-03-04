https://ria.ru/20230304/ege-1855788901.html
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ - РИА Новости, 04.03.2023
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:24
2023-03-04T03:24
2023-03-04T03:24
общество
россия
татьяна голикова
султан хамзаев
анзор музаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь заявил, что "необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло". "Опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что "западная калька" не подходит России. Вместо развитого креативного класса молодежи в каждой отрасли, людей-думающих, способных на смелые идеи и решения, мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полёт мысли", - указано в обращении. Политик попросил Голикову дать поручение министерству просвещения РФ сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с парламентариями, "неравнодушными экспертами, профессурой России обсудить возможность создания действительно смысловых изменений в системе образования", которые бы соответствовали поручениям президента РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. На этом фоне депутат Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Наталия Косихина заявляла, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить одномоментно.
https://ria.ru/20230303/ege-1855576077.html
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html
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общество, россия, татьяна голикова, султан хамзаев, анзор музаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), совет федерации рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Султан Хамзаев, Анзор Музаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Совет Федерации РФ
В Госдуме попросили Голикову рассмотреть возможность отмены ЕГЭ
Депутат Хамзаев обратился к Голиковой с просьбой поручить рассмотреть вопрос отмены ЕГЭ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев
заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России
не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
в свою очередь заявил, что "необходимость отмены ЕГЭ обсуждается и будет обсуждаться как необходимый шаг по возвращению нашего образования в традиционное национальное русло".
Пункты проведения ЕГЭ откроют только в безопасных районах
"Опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что "западная калька" не подходит России. Вместо развитого креативного класса молодежи в каждой отрасли, людей-думающих, способных на смелые идеи и решения, мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полёт мысли", - указано в обращении.
Политик попросил Голикову дать поручение министерству просвещения РФ сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ и совместно с парламентариями, "неравнодушными экспертами, профессурой России обсудить возможность создания действительно смысловых изменений в системе образования", которые бы соответствовали поручениям президента РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. На этом фоне депутат Хамзаев предложил отказаться и от ЕГЭ. При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Наталия Косихина заявляла, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить одномоментно.
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России