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Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию
Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию - РИА Новости, 03.03.2023
Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга, назвав Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Ее слова опубликованы на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:06
2023-03-03T23:06
2023-03-03T23:06
в мире
сша
россия
карин жан-пьер
джо байден
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга, назвав Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Ее слова опубликованы на государственном Youtube-канале. В заключительной части выступления она анонсировала планы президента США Джо Байдена, включая встречу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с американским лидером в следующую пятницу."Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика", — произнесла представитель Белого дома.Никто из журналистов или сотрудников администрации не поправил ее.Это не первый ляп Жан-Пьер. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.
https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, урсула фон дер ляйен
В мире, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен
Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о вызовах от Российской Народной Республики