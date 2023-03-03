https://ria.ru/20230303/ssha-1855775275.html

Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию

Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию - РИА Новости, 03.03.2023

Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга, назвав Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Ее слова опубликованы на... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T23:06

2023-03-03T23:06

2023-03-03T23:06

в мире

сша

россия

карин жан-пьер

джо байден

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась во время брифинга, назвав Российскую Федерацию Российской Народной Республикой. Ее слова опубликованы на государственном Youtube-канале. В заключительной части выступления она анонсировала планы президента США Джо Байдена, включая встречу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с американским лидером в следующую пятницу."Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика", — произнесла представитель Белого дома.Никто из журналистов или сотрудников администрации не поправил ее.Это не первый ляп Жан-Пьер. Например, на прошлой неделе она назвала Барака Обаму действующим президентом Соединенных Штатов вместо Байдена.

https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html

сша

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, карин жан-пьер, джо байден, урсула фон дер ляйен