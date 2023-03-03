На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы

Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.
Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".
По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".
На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…
На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…
Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".
Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".
На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…
Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.