https://ria.ru/20230303/rzhev-1855698630.html

На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы

На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы - РИА Новости, 03.03.2023

На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы

Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале Советскому солдату в день 80-летия освобождения города на... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:11

2023-03-03T17:11

2023-03-03T17:49

общество

ржев

великая отечественная война (1941-1945)

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РЯЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале Советскому солдату в день 80-летия освобождения города на немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в пятницу исполнится 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ржева и Зубцовского района. В программе мероприятий, в частности, предусмотрено возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату, прохождение войск Ржевского гарнизона, патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы, в 21.00 планируется праздничный салют. "На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы площадью 200 квадратных метров. В небо запущено 80 шаров – по числу лет, прошедших с момента освобождения города. В акции приняли участие юнармейцы, волонтеры, активисты общественных организаций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы правительства региона, торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участие в ней приняли губернатор Игорь Руденя, ветераны, делегации из Республик Беларусь и Казахстан, Кыргызской Республики, Якутии. "Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним – это дань уважения героям, которые победили нацизм", - приводятся в сообщении слова Рудени. Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев - 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона советских солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.

https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ржев, великая отечественная война (1941-1945)