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На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы - РИА Новости, 03.03.2023
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17:11 03.03.2023 (обновлено: 17:49 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/rzhev-1855698630.html
На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы
На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы - РИА Новости, 03.03.2023
На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы
Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале Советскому солдату в день 80-летия освобождения города на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:11
2023-03-03T17:49
общество
ржев
великая отечественная война (1941-1945)
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РЯЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале Советскому солдату в день 80-летия освобождения города на немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в пятницу исполнится 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ржева и Зубцовского района. В программе мероприятий, в частности, предусмотрено возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату, прохождение войск Ржевского гарнизона, патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы, в 21.00 планируется праздничный салют. "На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы площадью 200 квадратных метров. В небо запущено 80 шаров – по числу лет, прошедших с момента освобождения города. В акции приняли участие юнармейцы, волонтеры, активисты общественных организаций", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы правительства региона, торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участие в ней приняли губернатор Игорь Руденя, ветераны, делегации из Республик Беларусь и Казахстан, Кыргызской Республики, Якутии. "Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним – это дань уважения героям, которые победили нацизм", - приводятся в сообщении слова Рудени. Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев - 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона советских солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html
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общество, ржев, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ржев, Великая Отечественная война (1941-1945)
На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули копию знамени Победы

Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиКопия знамени Победы площадью 200 квадратных метров на Ржевском мемориале
Копия знамени Победы площадью 200 квадратных метров на Ржевском мемориале - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Копия знамени Победы площадью 200 квадратных метров на Ржевском мемориале
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 мар – РИА Новости. Копию знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули на Ржевском мемориале Советскому солдату в день 80-летия освобождения города на немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в пятницу исполнится 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ржева и Зубцовского района. В программе мероприятий, в частности, предусмотрено возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату, прохождение войск Ржевского гарнизона, патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы, в 21.00 планируется праздничный салют.
Бойцы истребительного противотанкового батальона на пути к Вязьме после боев за Ржев - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Ржева
Вчера, 00:22
"На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы площадью 200 квадратных метров. В небо запущено 80 шаров – по числу лет, прошедших с момента освобождения города. В акции приняли участие юнармейцы, волонтеры, активисты общественных организаций", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства региона, торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Участие в ней приняли губернатор Игорь Руденя, ветераны, делегации из Республик Беларусь и Казахстан, Кыргызской Республики, Якутии. "Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним – это дань уважения героям, которые победили нацизм", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев - 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона советских солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.
Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

© РИА Новости / Карина Ивашко
2 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоОтдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Отдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
© РИА Новости / Карина Ивашко
3 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоУчастники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Участники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
4 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоВетераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Ветераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
© РИА Новости / Карина Ивашко
5 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
© РИА Новости / Карина Ивашко
6 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоПосле церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
После церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
© РИА Новости / Карина Ивашко
7 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоВ знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
В знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
© РИА Новости / Карина Ивашко
8 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
9 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

© РИА Новости / Карина Ивашко
10 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоВладимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Владимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
11 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

© РИА Новости / Карина Ивашко
12 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

© РИА Новости / Карина Ивашко
13 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоНа плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
На плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
© РИА Новости / Карина Ивашко
14 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

© РИА Новости / Карина Ивашко
15 из 17
© РИА Новости / Карина ИвашкоФотокорры в работе…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Фотокорры в работе…
© РИА Новости / Карина Ивашко
16 из 17
© РИА Новости / Карина Ивашко

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
17 из 17

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 17

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

© РИА Новости / Карина Ивашко
2 из 17
Отдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
© РИА Новости / Карина Ивашко
3 из 17
Участники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
4 из 17
Ветераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
© РИА Новости / Карина Ивашко
5 из 17
…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
© РИА Новости / Карина Ивашко
6 из 17
После церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
© РИА Новости / Карина Ивашко
7 из 17
В знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
© РИА Новости / Карина Ивашко
8 из 17

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
9 из 17

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

© РИА Новости / Карина Ивашко
10 из 17
Владимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
11 из 17

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

© РИА Новости / Карина Ивашко
12 из 17

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

© РИА Новости / Карина Ивашко
13 из 17
На плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
© РИА Новости / Карина Ивашко
14 из 17

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

© РИА Новости / Карина Ивашко
15 из 17
Фотокорры в работе…
© РИА Новости / Карина Ивашко
16 из 17

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
17 из 17
 
ОбществоРжевВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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