Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.
Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.
Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".
По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".
На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…
На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…
Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".
Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.