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Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"
Ржевский мемориал официально открыт и уже в июле ждет посетителей. В числе первых грандиозный монумент увидели участники экспертно-медийного тура,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T15:56
союзное государство
великая отечественная война (1941-1945)
ржев
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великая отечественная война (1941-1945), ржев, фото

Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"

15:56 02.07.2020
143
Ржевский мемориал официально открыт и уже в июле ждет посетителей. В числе первых грандиозный монумент увидели участники экспертно-медийного тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
1 из 17

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Карина Ивашко

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
2 из 17

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоОтдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
3 из 17
Отдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоУчастники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
4 из 17
Участники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВетераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
5 из 17
Ветераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
6 из 17
…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоПосле церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
7 из 17
После церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВ знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
8 из 17
В знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
9 из 17

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
10 из 17

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВладимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
11 из 17
Владимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
12 из 17

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
13 из 17

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоНа плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
14 из 17
На плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
15 из 17

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоФотокорры в работе…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
16 из 17
Фотокорры в работе…
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
17 из 17

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
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Союзное государствоВеликая Отечественная война (1941-1945)Ржев
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