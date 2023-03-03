https://ria.ru/20230303/prizyv-1855516980.html

Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст

Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст - РИА Новости, 03.03.2023

Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст

Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T06:18

2023-03-03T06:18

2023-03-03T11:28

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бондарев

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госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета, рассказал РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, поскольку инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе."Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно", — подчеркнул законодатель.По его словам, сейчас внимание как Минобороны, так и парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке документа к внесению в Госдуму не упустить никаких важных деталей.Ранее Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

https://ria.ru/20230227/mashiny-1854636716.html

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россия, бондарев, совет федерации рф, госдума рф, безопасность