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Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст
Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст - РИА Новости, 03.03.2023
Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст
Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:18
2023-03-03T06:18
2023-03-03T11:28
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бондарев
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безопасность
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета, рассказал РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, поскольку инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе."Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно", — подчеркнул законодатель.По его словам, сейчас внимание как Минобороны, так и парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке документа к внесению в Госдуму не упустить никаких важных деталей.Ранее Шойгу, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.
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россия, бондарев, совет федерации рф, госдума рф, безопасность
Россия, Бондарев, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Безопасность
Сенатор рассказал, когда могут повысить призывной возраст
Сенатор Бондарев: закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета, рассказал РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«
"Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью", — пояснил Бондарев.
Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, поскольку инициативу озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Сенатор отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе.
"Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно", — подчеркнул законодатель.
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По его словам, сейчас внимание как Минобороны, так и парламентариев и экспертов сосредоточено на том, чтобы при подготовке документа к внесению в Госдуму не упустить никаких важных деталей.
«
"Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди", — заключил Бондарев.
Ранее Шойгу
, выступая на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина
, заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.
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