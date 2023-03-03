https://ria.ru/20230303/portret-1855650308.html

Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера

Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера - РИА Новости, 03.03.2023

Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера

Житель Волгограда Антон Киселев передал в дар музею "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера (искусственного... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:44

2023-03-03T15:44

2023-03-03T15:44

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иосиф сталин (джугашвили)

иван грозный

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 3 мар – РИА Новости. Житель Волгограда Антон Киселев передал в дар музею "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера (искусственного жемчуга) по авторской методике, передает корреспондент РИА Новости. Ширина картины 110 сантиметров, а высота — 130 сантиметров. По словам мастера, на ее создание ушло более 130 тысяч бусинок и около месяца работы. Антон Киселев рассказал, что картину делал по портрету советского вождя, найденному в интернете. Сложнее всего было подобрать цвета. Он работает техническом директором в одном из волгоградских НИИ, а картины из бисера — хобби, которому он посвятил уже около 15 лет. Мастер отметил, что первая работа была портретом его дочери. Сейчас в его коллекции есть изображения Ивана Грозного, Петра Первого и других исторических деятелей. По словам творца, теперь он собирается изготовить портрет Юрия Гагарина к 12 апреля и подарить его московскому музею космонавтики, а также портрет футболиста Леонеля Месси. В свою очередь директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев обещал принять картину в фонд и экспонировать на тематических выставках. Недавно в московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 1 апреля 2023.

https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иосиф сталин (джугашвили), иван грозный, волгоград