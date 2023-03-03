https://ria.ru/20230303/portret-1855650308.html
Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера
Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера - РИА Новости, 03.03.2023
Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера
Житель Волгограда Антон Киселев передал в дар музею "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера (искусственного... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:44
2023-03-03T15:44
2023-03-03T15:44
культура
новости культуры
иосиф сталин (джугашвили)
иван грозный
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 3 мар – РИА Новости. Житель Волгограда Антон Киселев передал в дар музею "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера (искусственного жемчуга) по авторской методике, передает корреспондент РИА Новости. Ширина картины 110 сантиметров, а высота — 130 сантиметров. По словам мастера, на ее создание ушло более 130 тысяч бусинок и около месяца работы. Антон Киселев рассказал, что картину делал по портрету советского вождя, найденному в интернете. Сложнее всего было подобрать цвета. Он работает техническом директором в одном из волгоградских НИИ, а картины из бисера — хобби, которому он посвятил уже около 15 лет. Мастер отметил, что первая работа была портретом его дочери. Сейчас в его коллекции есть изображения Ивана Грозного, Петра Первого и других исторических деятелей. По словам творца, теперь он собирается изготовить портрет Юрия Гагарина к 12 апреля и подарить его московскому музею космонавтики, а также портрет футболиста Леонеля Месси. В свою очередь директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев обещал принять картину в фонд и экспонировать на тематических выставках. Недавно в московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 1 апреля 2023.
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, иосиф сталин (джугашвили), иван грозный, волгоград
Культура, Новости культуры, Иосиф Сталин (Джугашвили), Иван Грозный, Волгоград
Волгоградец подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера
Волгоградец Антон Киселев подарил музею портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера
ВОЛГОГРАД, 3 мар – РИА Новости. Житель Волгограда Антон Киселев передал в дар музею "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера (искусственного жемчуга) по авторской методике, передает корреспондент РИА Новости.
Ширина картины 110 сантиметров, а высота — 130 сантиметров. По словам мастера, на ее создание ушло более 130 тысяч бусинок и около месяца работы.
«
"Идея создать портрет Сталина пришла еще летом, хотел сделать его к 80-летию победы в Сталинградской битве", — сообщил автор журналистам.
Антон Киселев рассказал, что картину делал по портрету советского вождя, найденному в интернете. Сложнее всего было подобрать цвета.
«
"Я использовал некую автоматизацию, сам разработал программное обеспечение по автоматизированной наклейке бисера. Я больше технический человек, не художник. Нашел портрет и оцифровал", — объяснил Киселев.
Он работает техническом директором в одном из волгоградских НИИ, а картины из бисера — хобби, которому он посвятил уже около 15 лет. Мастер отметил, что первая работа была портретом его дочери. Сейчас в его коллекции есть изображения Ивана Грозного, Петра Первого и других исторических деятелей. По словам творца, теперь он собирается изготовить портрет Юрия Гагарина к 12 апреля и подарить его московскому музею космонавтики, а также портрет футболиста Леонеля Месси.
В свою очередь директор музея "Сталинградская битва" Алексей Дементьев обещал принять картину в фонд и экспонировать на тематических выставках.
Недавно в московском Манеже открылась
выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 1 апреля 2023.
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов