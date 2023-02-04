https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html

Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР

Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР - РИА Новости, 04.02.2023

Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР

В московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. В 13 залах — 700 экспонатов. О самых неожиданных, демонстрирующих,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T12:25

культура

выставки

ссср

петроград

россия

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ольга любимова

александр скрябин

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. В 13 залах — 700 экспонатов. О самых неожиданных, демонстрирующих, что культура той эпохи — это не только пионеры, красные знамена и бюсты вождей, — в материале РИА Новости.Утюгон, светомузыка и электробалалайкаОбычные инструменты не всегда подходили советским музыкантам-новаторам. Они придумывали собственные. Лев Термен в 1936-м разработал терпситон — особую платформу с антеннами. Танцор на ней создает мелодию своими движениями.В Манеже — реконструкция, каждый может попробовать.Если на Западе были электрогитары, то в СССР — струнные с национальным колоритом: цитры и балалайки. Поиграть на них не получится, а вот рассмотреть — вполне.Зато подобрать мелодию можно на своеобразном утюгоне — синтезаторе, изобретенном в 1983-м ленинградскими художниками Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым. Играют на натянутых струнах руками или смычком.Те самые дома культурыИм посвящен первый зал. На стенах — эскизы, схемы, рисунки советских ДК. В центре — современная инсталляция "Идентичность в типовом" из 52 макетов семи наиболее распространенных видов домов культуры. Зеркальные поверхности вокруг создают иллюзию бесконечного пространства с сотнями таких зданий.Своя атмосфера в уголке ВХУТЕМАСаЭтот зал экспериментов легендарной лаборатории авангарда выглядит как мастерская алхимика. Слева — столы с колбами и любопытными инструментами: "плоглазометр", "лиглазометр", "углазометр". Справа — деревянная скульптура "Голова рабочего" Владимира Кудряшова и шкафы с черными кристаллами. В центре — мультимедийный дисплей, на котором посетители в игровой форме знакомятся с разработками Владимира Фаворского и Александра Родченко.ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — учебные заведения, действовавшие в Москве, Петрограде и других российских городах с 1918 года. Здесь мастера авангарда создавали новое, ни на что не похожее искусство.Ухо ЛенинаПроходя средние залы, стоит поднять голову: наверху — еще один интереснейший экспонат. Это огромное пятиметровое белое ухо. Такое должно было быть у стометровой статуи Ленина, венчающей грандиозный 415-метровый Дворец Советов. Его собирались возвести на месте Храма Христа Спасителя, но помешала война.Под ухом — детальный макет гигантского здания.Неслучившиеся мавзолеиЭскизам и концептам усыпальницы вождя пролетариата посвящен небольшой зал. Тут и здание с огромным глобусом и статуей Ленина на крыше, и мавзолей в виде цилиндрического небоскреба из стекла и железа. Один из самых красивых проектов — Порфирия Беркутова: акрополь с зелеными деревьями и маяком, похожий на скалу.Мозаики со сложной судьбойМозаики редко участвуют в выставках, перевозить их сложно и хлопотно. "ДК СССР" встречает гостей целой серией огромных панно. Портреты Щедрина, Горького, Плисецкой, Чайковского, Шостаковича и Маяковского приехали в столицу из подмосковной Дубны. Их автор — Надежда Ходасевич-Леже, французская и советская художница из Белоруссии. К 1972 году Леже, живя по Франции, создала 65 портретов из разноцветных кусочков смальты и решила подарить их СССР. Мозаики прибыли в Советский Союз на поезде, но Министерство культуры так и не решило, где их выставить. В итоге подарки достались администрации дубненского ДК "Мир". Все советское кино в одной комнатеВ зале, посвященном кинематографу, — ряд небольших экранов на уровне глаз, над ними — таблички с описанием.Можно получить представление о том, насколько разноплановым было советское кино. Всем известные фильмы московских и ленинградских студий — только верхушка айсберга.Статуи в античном духеСкульптура той эпохи — это не только монументы в духе "Рабочего и колхозницы". Художники обращались и к античности, что подтверждают представленные на выставке "Женский торс" Веры Мухиной и "Физкультурница" Матвея Манизера.Самой глубокомысленной выглядит работа Алексея Бабичева "Призыв к революции" — небольшая фигурка повстанца отбрасывает несколько внушительных теней на стену.Советский масштаб"ДК СССР" уже можно назвать самой масштабной выставкой года. Чтобы обойти все залы, осмыслить представленное в них, нужно потратить несколько часов, если не день.Организаторы действительно собрали лучшее, что было в Советском Союзе, — от архитектуры до иллюстраций детских книг.

https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

выставки, ссср, петроград, россия, владимир ленин (владимир ульянов), ольга любимова, александр скрябин, манеж