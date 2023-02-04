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Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР - РИА Новости, 04.02.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230204/vystavka-1849611468.html
Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР
Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР - РИА Новости, 04.02.2023
Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР
В московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. В 13 залах — 700 экспонатов. О самых неожиданных, демонстрирующих,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:00
2023-02-04T12:25
культура
выставки
ссср
петроград
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
ольга любимова
александр скрябин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. В 13 залах — 700 экспонатов. О самых неожиданных, демонстрирующих, что культура той эпохи — это не только пионеры, красные знамена и бюсты вождей, — в материале РИА Новости.Утюгон, светомузыка и электробалалайкаОбычные инструменты не всегда подходили советским музыкантам-новаторам. Они придумывали собственные. Лев Термен в 1936-м разработал терпситон — особую платформу с антеннами. Танцор на ней создает мелодию своими движениями.В Манеже — реконструкция, каждый может попробовать.Если на Западе были электрогитары, то в СССР — струнные с национальным колоритом: цитры и балалайки. Поиграть на них не получится, а вот рассмотреть — вполне.Зато подобрать мелодию можно на своеобразном утюгоне — синтезаторе, изобретенном в 1983-м ленинградскими художниками Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым. Играют на натянутых струнах руками или смычком.Те самые дома культурыИм посвящен первый зал. На стенах — эскизы, схемы, рисунки советских ДК. В центре — современная инсталляция "Идентичность в типовом" из 52 макетов семи наиболее распространенных видов домов культуры. Зеркальные поверхности вокруг создают иллюзию бесконечного пространства с сотнями таких зданий.Своя атмосфера в уголке ВХУТЕМАСаЭтот зал экспериментов легендарной лаборатории авангарда выглядит как мастерская алхимика. Слева — столы с колбами и любопытными инструментами: "плоглазометр", "лиглазометр", "углазометр". Справа — деревянная скульптура "Голова рабочего" Владимира Кудряшова и шкафы с черными кристаллами. В центре — мультимедийный дисплей, на котором посетители в игровой форме знакомятся с разработками Владимира Фаворского и Александра Родченко.ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — учебные заведения, действовавшие в Москве, Петрограде и других российских городах с 1918 года. Здесь мастера авангарда создавали новое, ни на что не похожее искусство.Ухо ЛенинаПроходя средние залы, стоит поднять голову: наверху — еще один интереснейший экспонат. Это огромное пятиметровое белое ухо. Такое должно было быть у стометровой статуи Ленина, венчающей грандиозный 415-метровый Дворец Советов. Его собирались возвести на месте Храма Христа Спасителя, но помешала война.Под ухом — детальный макет гигантского здания.Неслучившиеся мавзолеиЭскизам и концептам усыпальницы вождя пролетариата посвящен небольшой зал. Тут и здание с огромным глобусом и статуей Ленина на крыше, и мавзолей в виде цилиндрического небоскреба из стекла и железа. Один из самых красивых проектов — Порфирия Беркутова: акрополь с зелеными деревьями и маяком, похожий на скалу.Мозаики со сложной судьбойМозаики редко участвуют в выставках, перевозить их сложно и хлопотно. "ДК СССР" встречает гостей целой серией огромных панно. Портреты Щедрина, Горького, Плисецкой, Чайковского, Шостаковича и Маяковского приехали в столицу из подмосковной Дубны. Их автор — Надежда Ходасевич-Леже, французская и советская художница из Белоруссии. К 1972 году Леже, живя по Франции, создала 65 портретов из разноцветных кусочков смальты и решила подарить их СССР. Мозаики прибыли в Советский Союз на поезде, но Министерство культуры так и не решило, где их выставить. В итоге подарки достались администрации дубненского ДК "Мир". Все советское кино в одной комнатеВ зале, посвященном кинематографу, — ряд небольших экранов на уровне глаз, над ними — таблички с описанием.Можно получить представление о том, насколько разноплановым было советское кино. Всем известные фильмы московских и ленинградских студий — только верхушка айсберга.Статуи в античном духеСкульптура той эпохи — это не только монументы в духе "Рабочего и колхозницы". Художники обращались и к античности, что подтверждают представленные на выставке "Женский торс" Веры Мухиной и "Физкультурница" Матвея Манизера.Самой глубокомысленной выглядит работа Алексея Бабичева "Призыв к революции" — небольшая фигурка повстанца отбрасывает несколько внушительных теней на стену.Советский масштаб"ДК СССР" уже можно назвать самой масштабной выставкой года. Чтобы обойти все залы, осмыслить представленное в них, нужно потратить несколько часов, если не день.Организаторы действительно собрали лучшее, что было в Советском Союзе, — от архитектуры до иллюстраций детских книг.
https://ria.ru/20230202/kino-1849020197.html
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Татьяна Рыжкова
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выставки, ссср, петроград, россия, владимир ленин (владимир ульянов), ольга любимова, александр скрябин, манеж
Культура, Выставки, СССР, Петроград, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Ольга Любимова, Александр Скрябин, Манеж
08:00 04.02.2023 (обновлено: 12:25 04.02.2023)
 

Не только бюсты вождей: где увидеть необычные культурные достижения СССР

© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В московском Манеже открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. В 13 залах — 700 экспонатов. О самых неожиданных, демонстрирующих, что культура той эпохи — это не только пионеры, красные знамена и бюсты вождей, — в материале РИА Новости.

Утюгон, светомузыка и электробалалайка

Обычные инструменты не всегда подходили советским музыкантам-новаторам. Они придумывали собственные. Лев Термен в 1936-м разработал терпситон — особую платформу с антеннами. Танцор на ней создает мелодию своими движениями.
В Манеже — реконструкция, каждый может попробовать.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДемонстрация работы терпситона на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
Демонстрация работы терпситона на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демонстрация работы терпситона на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
Если на Западе были электрогитары, то в СССР — струнные с национальным колоритом: цитры и балалайки. Поиграть на них не получится, а вот рассмотреть — вполне.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭлектробалалайка. Экспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Электробалалайка. Экспонат выставки "ДК СССР"
Зато подобрать мелодию можно на своеобразном утюгоне — синтезаторе, изобретенном в 1983-м ленинградскими художниками Тимуром Новиковым и Иваном Сотниковым. Играют на натянутых струнах руками или смычком.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Девушка демонстрирует работу утюгона на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж". В экспозиции представлена реконструкция Дмитрия Шубина 2023 года

Елена Бедуш демонстрирует работу утюгона на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР.
1 из 2

Девушка демонстрирует работу утюгона на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж". В экспозиции представлена реконструкция Дмитрия Шубина 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Утюгон. Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
2 из 2

Утюгон. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Девушка демонстрирует работу утюгона на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж". В экспозиции представлена реконструкция Дмитрия Шубина 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 2

Утюгон. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Те самые дома культуры

Им посвящен первый зал. На стенах — эскизы, схемы, рисунки советских ДК. В центре — современная инсталляция "Идентичность в типовом" из 52 макетов семи наиболее распространенных видов домов культуры. Зеркальные поверхности вокруг создают иллюзию бесконечного пространства с сотнями таких зданий.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова осматривают выставку "ДК СССР"

Министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и генеральный директор ГМВЦ РОСИЗО Ольга Галактионов осматривают выставку ДК СССР
1 из 2

Министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова осматривают выставку "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Идентичность в типовом". Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
2 из 2

"Идентичность в типовом". Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова осматривают выставку "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2

"Идентичность в типовом". Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"За три года отреставрировали и отремонтировали тысячу ДК, — сказала министр культуры Ольга Любимова. — Они продолжают делать выставки".

Своя атмосфера в уголке ВХУТЕМАСа

Этот зал экспериментов легендарной лаборатории авангарда выглядит как мастерская алхимика. Слева — столы с колбами и любопытными инструментами: "плоглазометр", "лиглазометр", "углазометр". Справа — деревянная скульптура "Голова рабочего" Владимира Кудряшова и шкафы с черными кристаллами.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР
1 из 3
Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР
2 из 3
Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Голова рабочего", Владимир Кудряшов. Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
3 из 3

"Голова рабочего", Владимир Кудряшов. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3
Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3
Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

"Голова рабочего", Владимир Кудряшов. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
В центре — мультимедийный дисплей, на котором посетители в игровой форме знакомятся с разработками Владимира Фаворского и Александра Родченко.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
1 из 3

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

Экспонат выставки ДК СССР
2 из 3

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
3 из 3

Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Мультимедийный экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
3 из 3

Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — учебные заведения, действовавшие в Москве, Петрограде и других российских городах с 1918 года. Здесь мастера авангарда создавали новое, ни на что не похожее искусство.

Ухо Ленина

© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Экспонат выставки "ДК СССР"
Проходя средние залы, стоит поднять голову: наверху — еще один интереснейший экспонат. Это огромное пятиметровое белое ухо. Такое должно было быть у стометровой статуи Ленина, венчающей грандиозный 415-метровый Дворец Советов. Его собирались возвести на месте Храма Христа Спасителя, но помешала война.
Под ухом — детальный макет гигантского здания.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Экспонат выставки "ДК СССР"

Неслучившиеся мавзолеи

Эскизам и концептам усыпальницы вождя пролетариата посвящен небольшой зал. Тут и здание с огромным глобусом и статуей Ленина на крыше, и мавзолей в виде цилиндрического небоскреба из стекла и железа.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Макет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

Макет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
1 из 2

Макет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Эскиз Мавзолея. Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
2 из 2

Эскиз Мавзолея. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 2

Макет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2

Эскиз Мавзолея. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Один из самых красивых проектов — Порфирия Беркутова: акрополь с зелеными деревьями и маяком, похожий на скалу.

Мозаики со сложной судьбой

Мозаики редко участвуют в выставках, перевозить их сложно и хлопотно. "ДК СССР" встречает гостей целой серией огромных панно. Портреты Щедрина, Горького, Плисецкой, Чайковского, Шостаковича и Маяковского приехали в столицу из подмосковной Дубны. Их автор — Надежда Ходасевич-Леже, французская и советская художница из Белоруссии.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мозаичные портреты Максима Горького и Владимира Маяковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже на выставке "ДК СССР"

Мозаичные портреты Максима Горького и Владимира Маяковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж
1 из 3

Мозаичные портреты Максима Горького и Владимира Маяковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мозаичные портреты Родиона Щедрина и Майи Плисецкой работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР"

Мозаичные портреты Родиона Щедрина и Майи Плисецкой работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж
2 из 3

Мозаичные портреты Родиона Щедрина и Майи Плисецкой работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мозаичные портреты Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР

Мозаичные портреты Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж
3 из 3

Мозаичные портреты Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Мозаичные портреты Максима Горького и Владимира Маяковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Мозаичные портреты Родиона Щедрина и Майи Плисецкой работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Мозаичные портреты Дмитрия Шостаковича и Петра Чайковского работы художницы Надежды Ходасевич-Леже, представленные на выставке "ДК СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
К 1972 году Леже, живя по Франции, создала 65 портретов из разноцветных кусочков смальты и решила подарить их СССР. Мозаики прибыли в Советский Союз на поезде, но Министерство культуры так и не решило, где их выставить. В итоге подарки достались администрации дубненского ДК "Мир".

Все советское кино в одной комнате

В зале, посвященном кинематографу, — ряд небольших экранов на уровне глаз, над ними — таблички с описанием.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонаты выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Экспонаты выставки "ДК СССР"
Можно получить представление о том, насколько разноплановым было советское кино. Всем известные фильмы московских и ленинградских студий — только верхушка айсберга.

Статуи в античном духе

Скульптура той эпохи — это не только монументы в духе "Рабочего и колхозницы". Художники обращались и к античности, что подтверждают представленные на выставке "Женский торс" Веры Мухиной и "Физкультурница" Матвея Манизера.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Женский торс", Вера Мухина. Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
1 из 3

"Женский торс", Вера Мухина. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

Выставка ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченная к 100-летию со дня образования СССР
2 из 3

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Скульптура "Призыв к революции", Алексей Бабичев. Экспонат выставки "ДК СССР"

Экспонат выставки ДК СССР
3 из 3

Скульптура "Призыв к революции", Алексей Бабичев. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
1 из 3

"Женский торс", Вера Мухина. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 3

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Скульптура "Призыв к революции", Алексей Бабичев. Экспонат выставки "ДК СССР"

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
Самой глубокомысленной выглядит работа Алексея Бабичева "Призыв к революции" — небольшая фигурка повстанца отбрасывает несколько внушительных теней на стену.

Советский масштаб

"ДК СССР" уже можно назвать самой масштабной выставкой года.
© РИА Новости / Татьяна РыжковаЭкспонат выставки "ДК СССР"
Экспонат выставки ДК СССР
1 из 8
Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

Экспонат выставки ДК СССР
2 из 8

Экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Вход на выставку "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 100-летию со дня образования СССР

Вход на выставку ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
3 из 8

Вход на выставку "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Скульптурная композиция "Сталевары" работы Бориса Пленкина (1976 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

Скульптурная композиция Сталевары работы Бориса Пленкина (1976 год) на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
4 из 8

Скульптурная композиция "Сталевары" работы Бориса Пленкина (1976 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

Выставка ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченная к 100-летию со дня образования СССР.
5 из 8

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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Фрагмент декорации спектакля "Юнона и Авось" на выставке "ДК СССР"

Фрагмент декорации спектакля Юнона и Авось работы Олега Шейнциса на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж
6 из 8

Фрагмент декорации спектакля "Юнона и Авось" на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Картина "Поднимающий знамя" — центральный фрагмент триптиха "Коммунисты" Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

Картина Поднимающий знамя - центральный фрагмент триптиха Коммунисты художника Гелия Коржева на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж
7 из 8

Картина "Поднимающий знамя" — центральный фрагмент триптиха "Коммунисты" Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Триптих "Коммунисты" художника Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

Триптих Коммунисты художника Гелия Коржева на выставке ДК СССР в центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
8 из 8

Триптих "Коммунисты" художника Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Экспонат выставки "ДК СССР"
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
2 из 8

Экспонат выставки "ДК СССР" в московском Манеже

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
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Вход на выставку "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптурная композиция "Сталевары" работы Бориса Пленкина (1976 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8

Выставка "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченная к 100-летию со дня образования СССР

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 8

Фрагмент декорации спектакля "Юнона и Авось" на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Картина "Поднимающий знамя" — центральный фрагмент триптиха "Коммунисты" Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 8

Триптих "Коммунисты" художника Гелия Коржева на выставке "ДК СССР"

© РИА Новости / Илья Питалев
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Чтобы обойти все залы, осмыслить представленное в них, нужно потратить несколько часов, если не день.
Организаторы действительно собрали лучшее, что было в Советском Союзе, — от архитектуры до иллюстраций детских книг.
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