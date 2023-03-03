https://ria.ru/20230303/otmena-1855470084.html

В столичном вузе попытались отменить русских

В столичном вузе попытались отменить русских - РИА Новости, 03.03.2023

В столичном вузе попытались отменить русских

В Российском университете дружбы народов продолжает полыхать скандал, связанный как раз с этой самой дружбой. Началось все с выставки украинского землячества,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:00

2023-03-03T08:00

2023-03-03T08:00

аналитика

россия

украина

бурунди

дмитрий песков

рудн

мгимо

русофобия

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В Российском университете дружбы народов продолжает полыхать скандал, связанный как раз с этой самой дружбой. Началось все с выставки украинского землячества, вызвавшей немало вопросов у студентов и общественности. Продолжилось — уже после объявления Минобрнауки о служебной проверке — отказом руководства вуза создать русское землячество.Землячества — это национальные сообщества, которые студенты из разных стран, а также республик России создают на базе вузов, они есть во многих ведущих университетах и институтах. В Университете дружбы народов таких организаций больше ста: само название обязывает. В списке — Того и Бурунди, Калмыкия и Дагестан, Кыргызстан, Эстония, даже Коморские острова. Естественно, крупнейшее землячество представляет Украину — в нем сто пятьдесят человек. Русского землячества в РУДН нет, хотя запрос от студентов на него существует.В МГИМО, например, тоже много землячеств — и среди них есть русское. Каждая такая организация устраивает раз в год день открытых дверей или выставку, туда заходят студенты, преподаватели, все мило общаются, поедая драники или плов под аккомпанемент национальной музыки. Все это очень здорово.Однако когда в феврале на базе РУДН открыло свою выставку землячество Украины, у многих студентов возникли вопросы. Мы находимся с б. УССР в состоянии военного конфликта. И если наши войска пытаются вести его в белых перчатках, самоотверженно минимизируя ущерб для мирных граждан Украины, то с той стороны мы видим лютую ненависть, которая зачастую объединяет и отпетых нациков из "Азова"*, и обычных вэсэушников, и простых обывателей.Украинские спецслужбы осуществляют теракты на территории России, убивают наших граждан. К великому сожалению, многие украинцы этот кошмар радостно поддерживают. Под украинским флагом совершались чудовищные расправы над нашими пленными и мирными жителями Купянска и Бучи. А теперь эти флаги вывесили в статусном московском вузе.Возможно, на своей выставке украинские студенты РУДН хотели продемонстрировать свой пацифизм, сказать "Нет войне" и покаяться за прегрешения своих военных? Это было бы здорово. Однако такой информации нет. К тому же тогда они не стали бы вывешивать официальную символику той страны, которая с помощью своих западных патронов сегодня убивает граждан России.Общественность задалась вопросом, как же такое возможно? Полетели обращения в Генпрокуратуру, поднялся шум. Минобрнауки назначило служебную проверку РУДН. На ситуацию с жовто-блакитными флагами отреагировал даже пресс-секретарь президента России. "В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем спецоперацию", — отметил Дмитрий Песков.Однако создать русское землячество руководство вуза так и не разрешило. Там утверждают, что это противоречит регламенту вуза: мол, землячества разрешено организовывать только представителям других государств. На самом деле это не так — в РУДН есть национальные сообщества, представляющие и Чечню, и Ингушетию, и Башкирию, и другие республики России.Особый интерес вызывает позиция руководителя студенческого совета РУДН. На страничке студсовета во "ВКонтакте" Антон Каторгин написал: "нам не нужно создание русского землячества, ведь <…> мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома". Он посетовал также на "националистические" комментарии к посту про украинскую выставку.В комментариях студенты активно спорят и действительно выражаются порой очень сильно. То есть студенческое сообщество РУДН расколото, по факту никакой дружбы народов не выходит.Печально, что студсовет автоматом записывает в националисты всех тех, кто пытается разобраться, почему в ведущем российском вузе отменяют русских точно так же, как это делают сегодня на Западе и на Украине. Это хорошо знакомая нам большевистская манера бороться с великодержавным русским шовинизмом, приводившая порой к трагическим последствиям.Умилительно, что в том же посте он пишет: "Пока во всем мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран". Да, конечно. Более чем 150. Но без России, потому что она же наш дом, а чего с домом церемониться-то? Пускай будет проходным двором для сотен народов, а государствообразующие русские тем временем постоят в стороне. Так получается?Землячества, на самом деле, это самая архаичная черта современных университетов. Они возникли в глухом средневековье по сугубо практической необходимости. Горячие парни, понаехавшие в Пизу, Падую или Виттенберг со всех концов Европы, просто вынуждены были создавать свои этнические группировки, чтобы не дать себя убить и ограбить. Нравы там были вполне зверские.Сегодня эта университетская традиция выглядит еще более старомодно, чем шапочки и мантии. Учитывая податливость студенческих мозгов к левацкому дискурсу, она в нынешних условиях способна срезонировать с модной темой "деколонизации" России и привести к совершенно реальной русофобии — той самой, с которой наши правоохранительные органы борются на Западе. Только эта русофобия будет уже домашнего производства, традиции у нас имеются.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230301/flag-1855140469.html

https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html

https://ria.ru/20230301/flag-1855098625.html

россия

украина

бурунди

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аналитика, россия, украина, бурунди, дмитрий песков, рудн, мгимо, русофобия