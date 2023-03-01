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В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН - РИА Новости, 01.03.2023
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:33
2023-03-01T13:33
2023-03-01T21:54
дмитрий песков
рудн
образование - общество
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее появились сообщения, что в главном корпусе российского вуза были вывешены флаги Украины. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества."В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.Он также заявил, что в ситуации с вывешиванием флага в РУДН нужно выяснить детали — "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По его словам, необходимо "связаться с Минобром, выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле".
https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, рудн, образование - общество, украина
Дмитрий Песков, РУДН, Образование - Общество, Украина
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
Песков после инцидента с флагом в РУДН напомнил, что Киев поддерживает националистов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее появились сообщения, что в главном корпусе российского вуза были вывешены флаги Украины. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский
сообщил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН
служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества.
"В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.
Он также заявил, что в ситуации с вывешиванием флага в РУДН нужно выяснить детали — "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По его словам, необходимо "связаться с Минобром, выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле".
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