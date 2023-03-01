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В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН - РИА Новости, 01.03.2023
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13:33 01.03.2023 (обновлено: 21:54 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/flag-1855098625.html
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН - РИА Новости, 01.03.2023
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН
Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:33
2023-03-01T21:54
дмитрий песков
рудн
образование - общество
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее появились сообщения, что в главном корпусе российского вуза были вывешены флаги Украины. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества."В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.Он также заявил, что в ситуации с вывешиванием флага в РУДН нужно выяснить детали — "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По его словам, необходимо "связаться с Минобром, выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле".
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дмитрий песков, рудн, образование - общество, украина
Дмитрий Песков, РУДН, Образование - Общество, Украина
В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

Песков после инцидента с флагом в РУДН напомнил, что Киев поддерживает националистов

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Здание РУДН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее появились сообщения, что в главном корпусе российского вуза были вывешены флаги Украины. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества.
"В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.
Он также заявил, что в ситуации с вывешиванием флага в РУДН нужно выяснить детали — "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По его словам, необходимо "связаться с Минобром, выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле".
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