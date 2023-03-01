https://ria.ru/20230301/flag-1855098625.html

В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН - РИА Новости, 01.03.2023

В Кремле прокомментировали инцидент с вывешиванием украинского флага в РУДН

Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:33

2023-03-01T13:33

2023-03-01T21:54

дмитрий песков

рудн

образование - общество

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинский флаг — флаг режима, который поддерживает националистов и с которым воюет Россия, нужно выяснить обстоятельства инцидента с вывешиванием флага Украины в РУДН, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее появились сообщения, что в главном корпусе российского вуза были вывешены флаги Украины. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что ведомство проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника Отечества."В любом случае сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию", — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.Он также заявил, что в ситуации с вывешиванием флага в РУДН нужно выяснить детали — "кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие". По его словам, необходимо "связаться с Минобром, выяснить обстоятельства этой ситуации и понять, что там произошло на самом деле".

https://ria.ru/20230228/raskol-1854881833.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, рудн, образование - общество, украина