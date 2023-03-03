https://ria.ru/20230303/finiki-1855505374.html
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью - РИА Новости, 03.03.2023
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью
Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:15
2023-03-03T02:15
2023-03-03T02:15
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью радио Sputnik она дала советы, как правильно выбирать и употреблять эти плоды.Плоды финиковой пальмы богаты пищевыми волокнами, которые благотворно влияют на кишечник и его микрофлору, сказала Дюваль. Кроме того, их употребление может способствовать нормализации сна и улучшению состояния кожи, считает она.Высокая калорийность делает финики ценным источником энергии, однако избыток этих плодов в рационе может привести к набору лишнего веса, добавила диетолог. Продукт содержит большое количество сахара и в определенных условиях может осложнять работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила Дюваль."Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залеживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ", — отметила она.По словам диетолога, людям с сахарным диабетом можно есть плоды финиковой пальмы только с разрешения лечащего врача.При покупке продукта нужно обращать внимание на срок его годности, напомнила она.Отдавать предпочтение нужно темным плодам без липкого, маслянистого слоя на поверхности, считает диетолог."Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например, в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь. Лучше выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми", — посоветовала Дюваль.Она порекомендовала тщательно мыть плоды перед едой, чтобы избавиться от болезнетворных микробов, размножающихся на их поверхности.
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общество, россия, анжелика дюваль, еда, здоровье, оаэ, саудовская аравия
Общество, Россия, Анжелика Дюваль, Еда, Здоровье, ОАЭ, Саудовская Аравия
Диетолог объяснила, почему к финикам нужно относиться с осторожностью
Диетолог Дюваль предупредила о риске набора лишнего веса из-за избытка фиников в рационе
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Финики — полезный продукт, однако многое зависит от их количества и качества, считает врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль. В интервью
радио Sputnik она дала советы, как правильно выбирать и употреблять эти плоды.
Плоды финиковой пальмы богаты пищевыми волокнами, которые благотворно влияют на кишечник и его микрофлору, сказала Дюваль. Кроме того, их употребление может способствовать нормализации сна и улучшению состояния кожи, считает она.
«
"В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи и женской красоты. В них много хрома, который усиливает действие инсулина, регулирует уровень глюкозы в крови. Также в составе фиников есть триптофан — аминокислота, влияющая на настроение, она может быть полезна, если есть проблемы со сном", — пояснила Дюваль.
Высокая калорийность делает финики ценным источником энергии, однако избыток этих плодов в рационе может привести к набору лишнего веса, добавила диетолог. Продукт содержит большое количество сахара и в определенных условиях может осложнять работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила Дюваль.
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"Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залеживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ", — отметила она.
По словам диетолога, людям с сахарным диабетом можно есть плоды финиковой пальмы только с разрешения лечащего врача.
При покупке продукта нужно обращать внимание на срок его годности, напомнила она.
«
"Лучшими финиками считаются привезенные из ОАЭ
или Саудовской Аравии", — уточнила Дюваль.
Отдавать предпочтение нужно темным плодам без липкого, маслянистого слоя на поверхности, считает диетолог.
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"Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например, в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали. На сахаре вырастает большое количество бактерий и грибков за время транспортировки продукта и его хранения в магазине. Часто при вымачивании еще и косточка удаляется, и у бактерий появляется прекрасный доступ внутрь. Лучше выбирать темные финики, потому что светлые, скорее всего, собирали незрелыми", — посоветовала Дюваль.
Она порекомендовала тщательно мыть плоды перед едой, чтобы избавиться от болезнетворных микробов, размножающихся на их поверхности.
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