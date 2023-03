https://ria.ru/20230302/uran-1855221053.html

Теперь официально: Россия — урановый чемпион планеты

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:11

Правительство Казахстана своим постановлением одобрило передачу долей владения по трем расположенным на территории страны месторождениям урана, находившимся под управлением холдинга Uranium One Inc.Понимаем недоумение неискушенного читателя.Дело в том, что упомянутый Uranium One Inc. является частью корпоративной структуры нашего "Росатома" — правда, зарегистрирована данная компания в Канаде. До относительно недавнего времени подобная схема владения, добычи и последующего обогащения природного урана до состояния реакторного топлива была приемлемой. Российская корпорация через свое канадское представительство владела долями казахских урановых рудников, что с точки зрения международного права позволяло легко отбиваться от всех обвинений в попытке монополизации рынка. В реалиях 2023 года подобные мелочи уже не особо актуальны, и, по существу, Россия окончательно утвердилась в статусе главного мирового производителя топливного урана.Если говорить в деталях, то Uranium One Inc. владели два основных акционера — Uranium One Holding N.V. и российское подразделение "Ураниум Уан Груп". На территории Казахстана холдинг реализовывал пять проектов, связанных с добычей топливного урана, все они были поручены голландским подразделениям.Своим вчерашним решением кабинет министров Казахстана разрешил:— Uranium One Netherlands B.V. произвести отчуждение 50 процентов доли участия в компании "Каратау" в пользу "Ураниум Уан Груп";— Uranium One Utrecht B.V. произвести отчуждение 30 процентов доли участия в СП "Хорасан-U" ("Хорасан-У") в пользу "Ураниум Уан Груп";— Uranium One Rotterdam B.V. произвести отчуждение 70 процентов доли участия в СП "Южная горно-химическая компания" в пользу "Ураниум Уан Груп".Да, по большому счету идет внутрикорпоративное перераспределение активов, однако это полностью укладывается в геополитический курс России, основанный на скрупулезном соблюдении всех юридических тонкостей.Концентрация активов в руках "Росатома" говорит, во-первых, о плотном сотрудничестве двух стран, во-вторых, о том, что эра попыток равноправного взаимодействия с правовой и геополитической западными системами окончательно похоронена. Об этом же говорит позавчерашний указ президента, согласно которому в отношении России прекращается действие любых международных договоров Совета Европы. На Западе это радостно именуют "изоляцией", на самом же деле мы наблюдаем все возрастающую суверенность нашей страны, окончательно вставшей на курс глобального игрока, игнорирующего лай любых собак вокруг набирающего ход каравана.Но вернемся к вопросам энергетики.На фоне гремящих украинских событий Казахстан затерялся на дальних полосах изданий, хотя это наш ключевой партнер и самый настоящий мост на юг, в широкую Азию. Совсем недавно американские издания обвиняли нашу страну в том, что Москва (пока Соединенные Штаты опираются на сотни военных баз по всему земному шару) ведет сверхуспешное гибридное наступление, используя атомную энергетику как таран. Отдадим тамошним журналистам должное: они в кои-то веки не соврали. "Росатом" за прошедший год увеличил свое присутствие на мировой арене сразу на 20 процентов, причем треть обеспечил именно топливный сектор.Пока западный альянс обсуждал потолок цен на российскую нефть, Москва совершила обходной маневр и зашла с открытого фланга. Казахстан является непререкаемым мировым лидером по добыче урана. По итогам 2022 года в его шахтах методом подземного выщелачивания добыто 22,8 тысячи тонн урана, или 40 процентов всей мировой добычи. Добавим сюда еще три тысячи тонн внутрироссийского производства — и получим уже 45 процентов рынка. Если же в формулу добавить проекты "Росатома" в Танзании и Намибии, то цифры становятся для западного истеблишмента и вовсе удручающими.Казахстан, конечно же, легализовал передачу активов не просто так.Из последних заявлений главы "Росатома" Алексея Лихачева стало известно, что в очереди за российскими АЭС, помимо уже ведущихся строек, стоят Венгрия, Узбекистан и Киргизия. Близки к заключению прямых соглашений Судан, Зимбабве, ЮАР, Саудовская Аравия и Мали. Казахстан в этом ряду не исключение. Астана давно ведет переговоры о строительстве атомной электростанции сразу на четыре энергоблока. Известно, что площадкой после длительных изысканий и протестов местных проамериканских экологов был выбран южный берег озера Балхаш. Сейсмически спокойный и с безграничным ресурсом воды. Помимо этого, еще с советских времен здесь на базе Национального ядерного центра работает исследовательский реактор ИВГ.1М, использующий низкообогащенный уран. А также исследовательский комплекс "Байкал-1", где трудятся два импульсных графитовых реактора.Стремление Казахстана вовсе не случайно.В памяти еще свежи события позапрошлого года, когда из-за аварии на магистральных ЛЭП Казахстана произошел практически обвал энергосистем Узбекистана и Киргизии. Потому власти республики планируют разместить свою первую АЭС в центральной части страны, чтобы таким образом перекрыть потребности двух фактически обособленных в инфраструктурном плане регионов страны (север и юг), а также гарантировать бесперебойные перетоки южным соседям, что будет очень приятно пополнять государственную казну.Не скажем ничего нового. В нынешнем мире есть два пути развития: можно принудительно дружить, размещая на своей земле чужие военные базы, а можно развиваться, покупая атомные технологии будущего. Осталось найти в себе державную волю и сделать осознанный выбор.

2023

