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Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
18:56 02.03.2023 (обновлено: 18:58 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/omarov-1855367640.html
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов - РИА Новости, 02.03.2023
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:56
2023-03-02T18:58
шоубиз
ксения бородина
шоу-бизнес
семья
брак
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алименты
знаменитости
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". Омаров и Бородина поженились в 2015 году. Они развелись спустя шесть лет брака. Пара воспитывает общую дочь Теону. Теледива неоднократно жаловалась на экс-супруга. Она заявляла, что предприниматель выплачивает недостаточное количество алиментов на их общую дочь. Ранее ведущая призналась, что родители ее бывших мужей не общаются с ее дочерями. Также она добавила, что не препятствует отношениям бабушек и дедушек с внучками.
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Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов

Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров опроверг обвинения в неуплате алиментов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым
Телеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ".
«

"Есть контракт, я ему следую. Каждый поход с Теоной куда-то – это пятикратное превышение прописанной суммы. Не потому, что сумма маленькая. Последний раз мы зашли с ней в магазин. Я сказал: "Все, что в руках унесешь, мы купим", – поделился предприниматель.

Омаров и Бородина поженились в 2015 году. Они развелись спустя шесть лет брака. Пара воспитывает общую дочь Теону.
Теледива неоднократно жаловалась на экс-супруга. Она заявляла, что предприниматель выплачивает недостаточное количество алиментов на их общую дочь.
Ранее ведущая призналась, что родители ее бывших мужей не общаются с ее дочерями. Также она добавила, что не препятствует отношениям бабушек и дедушек с внучками.
Телеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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