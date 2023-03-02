https://ria.ru/20230302/omarov-1855367640.html
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов - РИА Новости, 02.03.2023
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:56
2023-03-02T18:56
2023-03-02T18:58
шоубиз
ксения бородина
шоу-бизнес
семья
брак
дети
алименты
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765480561_0:119:2047:1270_1920x0_80_0_0_8dfea02c58b8dee57fa0914850524f29.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". Омаров и Бородина поженились в 2015 году. Они развелись спустя шесть лет брака. Пара воспитывает общую дочь Теону. Теледива неоднократно жаловалась на экс-супруга. Она заявляла, что предприниматель выплачивает недостаточное количество алиментов на их общую дочь. Ранее ведущая призналась, что родители ее бывших мужей не общаются с ее дочерями. Также она добавила, что не препятствует отношениям бабушек и дедушек с внучками.
https://ria.ru/20220817/omarov-1810196194.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765480561_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_2c09b11be1593d9022ee8f3a55837779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения бородина, шоу-бизнес, семья, брак, дети, алименты, знаменитости
Шоубиз, Ксения Бородина, Шоу-бизнес, Семья, брак, Дети, алименты, Знаменитости
Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов
Экс-супруг Бородиной Курбан Омаров опроверг обвинения в неуплате алиментов