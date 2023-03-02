https://ria.ru/20230302/omarov-1855367640.html

Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов

Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов - РИА Новости, 02.03.2023

Экс-супруг Бородиной опроверг обвинения в неуплате алиментов

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:56

2023-03-02T18:56

2023-03-02T18:58

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров возмутился обвинениями телеведущей в неуплате алиментов, сообщил "Муз-ТВ". Омаров и Бородина поженились в 2015 году. Они развелись спустя шесть лет брака. Пара воспитывает общую дочь Теону. Теледива неоднократно жаловалась на экс-супруга. Она заявляла, что предприниматель выплачивает недостаточное количество алиментов на их общую дочь. Ранее ведущая призналась, что родители ее бывших мужей не общаются с ее дочерями. Также она добавила, что не препятствует отношениям бабушек и дедушек с внучками.

https://ria.ru/20220817/omarov-1810196194.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения бородина, шоу-бизнес, семья, брак, дети, алименты, знаменитости