https://ria.ru/20221213/borodina-1838426482.html

Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми

Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми - РИА Новости, 13.12.2022

Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми

Ксения Бородина призналась, что родители бывших мужей не общаются с ее дочерями Теоной и Марией. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:54

2022-12-13T18:54

2022-12-13T18:54

шоубиз

ксения бородина

семья

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ксения Бородина призналась, что родители бывших мужей не общаются с ее дочерями Теоной и Марией. Об этом сообщил журнал "Лиза". Также она добавила, что наследницы не интересовались родственниками со стороны отцов. Бородина впервые вышла замуж в 2008 году за Юрия Будагова. В 2009-м у пары родилась дочь Мария. В 2015-м ведущая заключила брак с Курбаном Омаровым. Знаменитости развелись в прошлом году. Они воспитывают общую дочь Теону. В ноябре Бородина сообщила, что Будагов не оказывал материальной помощи своему ребенку. Однако, по словам знаменитости, второй экс-супруг регулярно отправлял небольшую сумму для младшей девочки. Ранее Омаров объяснил, почему редко видится с дочерью Теоной. Он признался, что ждет, пока она вырастет.

https://ria.ru/20220830/borodina-1813193468.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения бородина, семья