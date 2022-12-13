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Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми - РИА Новости, 13.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221213/borodina-1838426482.html
Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми
Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми - РИА Новости, 13.12.2022
Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми
Ксения Бородина призналась, что родители бывших мужей не общаются с ее дочерями Теоной и Марией. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:54
2022-12-13T18:54
шоубиз
ксения бородина
семья
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ксения Бородина призналась, что родители бывших мужей не общаются с ее дочерями Теоной и Марией. Об этом сообщил журнал "Лиза". Также она добавила, что наследницы не интересовались родственниками со стороны отцов. Бородина впервые вышла замуж в 2008 году за Юрия Будагова. В 2009-м у пары родилась дочь Мария. В 2015-м ведущая заключила брак с Курбаном Омаровым. Знаменитости развелись в прошлом году. Они воспитывают общую дочь Теону. В ноябре Бородина сообщила, что Будагов не оказывал материальной помощи своему ребенку. Однако, по словам знаменитости, второй экс-супруг регулярно отправлял небольшую сумму для младшей девочки. Ранее Омаров объяснил, почему редко видится с дочерью Теоной. Он признался, что ждет, пока она вырастет.
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ксения бородина, семья
Шоубиз, Ксения Бородина, Семья
18:54 13.12.2022
 
Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее детьми

Бородина призналась, что родители экс-мужей не общаются с ее дочерями Марией и Теоной

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : @borodylia
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ксения Бородина призналась, что родители бывших мужей не общаются с ее дочерями Теоной и Марией. Об этом сообщил журнал "Лиза".

"Моей инициативы в этом общении нет, с детьми они сами особо не общаются. Я никому не запрещаю и не запрещала общаться с детьми. Но и названивать, мол, пообщайтесь с ними, тоже никогда не буду. Дедушки не видели внучек очень давно", – пожаловалась ведущая.

Также она добавила, что наследницы не интересовались родственниками со стороны отцов.
"Дети не спрашивают про этих бабушек и дедушек, знают, что они где-то есть", – добавила знаменитость.
Бородина впервые вышла замуж в 2008 году за Юрия Будагова. В 2009-м у пары родилась дочь Мария.
В 2015-м ведущая заключила брак с Курбаном Омаровым. Знаменитости развелись в прошлом году. Они воспитывают общую дочь Теону.
В ноябре Бородина сообщила, что Будагов не оказывал материальной помощи своему ребенку. Однако, по словам знаменитости, второй экс-супруг регулярно отправлял небольшую сумму для младшей девочки.
Ранее Омаров объяснил, почему редко видится с дочерью Теоной. Он признался, что ждет, пока она вырастет.
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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