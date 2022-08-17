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Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью - РИА Новости, 17.08.2022
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Шоубиз
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Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью
Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью - РИА Новости, 17.08.2022
Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью
Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в социальных сетях объяснил, почему редко видится с их общей дочерью Теоной. Ранее ведущая отмечала, что не... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:02
2022-08-17T13:02
шоубиз
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ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в социальных сетях объяснил, почему редко видится с их общей дочерью Теоной. Ранее ведущая отмечала, что не препятствует их общению, но отец сам не хочет проводить время с девочкой.В комментариях такой подход к воспитанию ребенка раскритиковали.Курбан развелся с Ксенией после шести лет брака. Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.
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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Ксения Бородина, Шоу-бизнес
13:02 17.08.2022
 
Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил свои редкие встречи с дочерью

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым
Телеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в социальных сетях объяснил, почему редко видится с их общей дочерью Теоной. Ранее ведущая отмечала, что не препятствует их общению, но отец сам не хочет проводить время с девочкой.

"Я жду, пока она вырастет, чтоб быть с ней всю оставшуюся жизнь! Но это не значит, что сейчас она без моего внимания. Когда Омару (сын от предыдущих отношений – Прим. ред.) было шесть лет, он тоже меня так часто не видел. Мои дети – это все, что у меня есть. Всему свое время", – написал Курбан.

В комментариях такой подход к воспитанию ребенка раскритиковали.

"Вы ребенку нужны сейчас", "Сейчас, конечно, не время, сейчас личную жизнь нужно устраивать. Как фальшиво сказано", "А зачем ждать? Чтобы она от вас отдалилась?" – заявили пользователи.

Курбан развелся с Ксенией после шести лет брака. Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.
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