Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров объяснил свои редкие встречи с дочерью
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров в социальных сетях объяснил, почему редко видится с их общей дочерью Теоной. Ранее ведущая отмечала, что не препятствует их общению, но отец сам не хочет проводить время с девочкой.
"Я жду, пока она вырастет, чтоб быть с ней всю оставшуюся жизнь! Но это не значит, что сейчас она без моего внимания. Когда Омару (сын от предыдущих отношений – Прим. ред.) было шесть лет, он тоже меня так часто не видел. Мои дети – это все, что у меня есть. Всему свое время", – написал Курбан.
В комментариях такой подход к воспитанию ребенка раскритиковали.
"Вы ребенку нужны сейчас", "Сейчас, конечно, не время, сейчас личную жизнь нужно устраивать. Как фальшиво сказано", "А зачем ждать? Чтобы она от вас отдалилась?" – заявили пользователи.
Курбан развелся с Ксенией после шести лет брака. Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.
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