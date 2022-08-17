Бывший муж Бородиной объяснил свои редкие встречи с дочерью

"Я жду, пока она вырастет, чтоб быть с ней всю оставшуюся жизнь! Но это не значит, что сейчас она без моего внимания. Когда Омару (сын от предыдущих отношений – Прим. ред.) было шесть лет, он тоже меня так часто не видел. Мои дети – это все, что у меня есть. Всему свое время", – написал Курбан.