Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта
Продажи автомобилей "Москвич" в российских регионах стартуют 3 марта
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве
Машина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 марта - РИА Новости. Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя.
"3 марта – старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", - сообщает автозавод "Москвич".
Ранее продажи уже начались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь новые модели будут доступны во всех анонсированных 23 городах. В их числе также Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.