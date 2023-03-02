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Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта - РИА Новости, 02.03.2023
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12:21 02.03.2023 (обновлено: 12:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/moskvich-1855324399.html
Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта
Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта - РИА Новости, 02.03.2023
Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта
Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:21
2023-03-02T12:51
авто
экономика
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МОСКВА, 2 марта - РИА Новости. Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя."3 марта – старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", - сообщает автозавод "Москвич".Ранее продажи уже начались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь новые модели будут доступны во всех анонсированных 23 городах. В их числе также Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html
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авто, экономика
Авто, Экономика
Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта

Продажи автомобилей "Москвич" в российских регионах стартуют 3 марта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве
Машина Москвич 3 из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Машина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 марта - РИА Новости. Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя.
"3 марта – старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", - сообщает автозавод "Москвич".
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Ранее продажи уже начались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь новые модели будут доступны во всех анонсированных 23 городах. В их числе также Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.
Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.
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