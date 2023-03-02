https://ria.ru/20230302/moskvich-1855324399.html

Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта

Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта - РИА Новости, 02.03.2023

Продажи автомобилей "Москвич" стартуют 3 марта

Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:21

2023-03-02T12:21

2023-03-02T12:51

авто

экономика

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МОСКВА, 2 марта - РИА Новости. Продажи городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е" в российских регионах официально начнутся 3 марта, говорится в сообщении производителя."3 марта – старт продаж автомобилей "Москвич" во всех городах России, где представлены дилеры компании", - сообщает автозавод "Москвич".Ранее продажи уже начались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь новые модели будут доступны во всех анонсированных 23 городах. В их числе также Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа и Челябинск.Пока в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. На предприятии уже налажен выпуск городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е", в планах поставить на конвейер еще одну модель кроссовера и седан.

https://ria.ru/20230227/lgoty-1854660461.html

https://ria.ru/20230301/avto-1855057401.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

авто, экономика