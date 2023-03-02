https://ria.ru/20230302/mfts-1855360512.html

В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ

В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ - РИА Новости, 02.03.2023

В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ

В Гатчине открылся первый региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) "Формула семьи", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:47

2023-03-02T13:47

2023-03-02T13:47

ленинградская область

гатчина

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Гатчине открылся первый региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) "Формула семьи", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, семейный многофункциональный центр создан на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина" за счет средств областного бюджета. Старт работе учреждения дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который посетил учреждение во время своей рабочей поездки в район."Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Главная цель семейного МФЦ - содействие семьям с детьми в решении различных жизненных ситуаций, консультирование о возможных мерах поддержки и помощь в их оформлении и предоставление им медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам", - рассказали в обладминистарции.Там добавили, что для работы с посетителями здесь создано несколько зон: информирования и ожидания граждан, первичного приема, цифровых сервисов, оборудован детский уголок. Как уточнили в пресс-службе, ежемесячно многофункциональный центр сможет оказывать помощь более 200 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20221202/lenoblast-1835796232.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гатчина, ленинградская область