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В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ
В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ - РИА Новости, 02.03.2023
В столице Ленобласти открылся первый региональный семейный МФЦ
В Гатчине открылся первый региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) "Формула семьи", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:47
2023-03-02T13:47
2023-03-02T13:47
ленинградская область
гатчина
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Гатчине открылся первый региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) "Формула семьи", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, семейный многофункциональный центр создан на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина" за счет средств областного бюджета. Старт работе учреждения дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который посетил учреждение во время своей рабочей поездки в район."Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Главная цель семейного МФЦ - содействие семьям с детьми в решении различных жизненных ситуаций, консультирование о возможных мерах поддержки и помощь в их оформлении и предоставление им медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам", - рассказали в обладминистарции.Там добавили, что для работы с посетителями здесь создано несколько зон: информирования и ожидания граждан, первичного приема, цифровых сервисов, оборудован детский уголок. Как уточнили в пресс-службе, ежемесячно многофункциональный центр сможет оказывать помощь более 200 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20221202/lenoblast-1835796232.html
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РИА Новости
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гатчина, ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Гатчине открылся первый региональный семейный многофункциональный центр (МФЦ) "Формула семьи", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, семейный многофункциональный центр создан на базе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дарина" за счет средств областного бюджета. Старт работе учреждения дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, который посетил учреждение во время своей рабочей поездки в район.
"Работа в центре выстроена по принципу "одного окна". Главная цель семейного МФЦ - содействие семьям с детьми в решении различных жизненных ситуаций, консультирование о возможных мерах поддержки и помощь в их оформлении и предоставление им медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам", - рассказали в обладминистарции.
Там добавили, что для работы с посетителями здесь создано несколько зон: информирования и ожидания граждан, первичного приема, цифровых сервисов, оборудован детский уголок. Как уточнили в пресс-службе, ежемесячно многофункциональный центр сможет оказывать помощь более 200 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Ленобласть внедряет социальный стандарт для повышения качества жизни