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Южная Корея подтвердила непредоставление Киеву летальных вооружений - РИА Новости, 02.03.2023
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16:46 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/koreya-1855424325.html
Южная Корея подтвердила непредоставление Киеву летальных вооружений
Южная Корея подтвердила непредоставление Киеву летальных вооружений - РИА Новости, 02.03.2023
Южная Корея подтвердила непредоставление Киеву летальных вооружений
Позиция Южной Кореи о невозможности поставок Украине летальных вооружений остается без изменений, заявили РИА Новости в министерстве обороны Южной Кореи на фоне РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:46
2023-03-02T16:46
в мире
украина
южная корея
сеул
сергей лавров
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
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СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Позиция Южной Кореи о невозможности поставок Украине летальных вооружений остается без изменений, заявили РИА Новости в министерстве обороны Южной Кореи на фоне сообщений об очередных просьбах Киева предоставить ему южнокорейские вооружения. "Политика южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остается без изменений. Южная Корея активно продвигает оказание гуманитарной помощи Украине, включая содействие восстановлению", - сказал РИА Новости чиновник в министерстве обороны. Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в понедельник в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, выразив надежду, что Сеул сможет найти решение, которое позволит это сделать. Дипломат призвал к прямым консультациям по этому поводу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений, а также к усилению санкций против Москвы путем введения полномасштабного запрета на импорт российской нефти и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы. Также издание "Хангук Ильбо" ранее опубликовало интервью с советником Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, который заявил, что между Украиной и Южной Кореей идут переговоры о возможных военных поставках, но не уточнил, имеются ли в виду прямые поставки вооружений. Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение о военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Южнокорейский министр обороны Ли Чжон Соп также провел 31 января переговоры в Сеуле с министром обороны США Ллойдом Остином. Но ходе пресс-конференции по итогам встречи Украина не была официально упомянута, а на вопросы журналистов о возможности поставок вооружений Ли Чжон Соп лишь заявил, что Южная Корея "следит за ситуацией на Украине". Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 21 февраля заявил, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. А с 22 по 24 февраля Ли Чжон Соп посетил Польшу с визитом. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852945511.html
https://ria.ru/20230112/koreya-1844294846.html
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украина
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в мире, украина, южная корея, сеул, сергей лавров, владимир зеленский, михаил подоляк, нато
В мире, Украина, Южная Корея, Сеул, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО
Южная Корея подтвердила непредоставление Киеву летальных вооружений

Сеул подтвердил неизменность позиции о непредоставлении Киеву летальных вооружений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 мар – РИА Новости. Позиция Южной Кореи о невозможности поставок Украине летальных вооружений остается без изменений, заявили РИА Новости в министерстве обороны Южной Кореи на фоне сообщений об очередных просьбах Киева предоставить ему южнокорейские вооружения.
"Политика южнокорейского правительства касательно непредоставления Украине летальных вооружений остается без изменений. Южная Корея активно продвигает оказание гуманитарной помощи Украине, включая содействие восстановлению", - сказал РИА Новости чиновник в министерстве обороны.
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Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в понедельник в очередной раз повторил просьбу к Сеулу о поставках летальных вооружений, выразив надежду, что Сеул сможет найти решение, которое позволит это сделать. Дипломат призвал к прямым консультациям по этому поводу с министерством обороны Южной Кореи и ее государственным Агентством по закупкам вооружений, а также к усилению санкций против Москвы путем введения полномасштабного запрета на импорт российской нефти и отключения всех российских банков от глобальной платежной системы.
Также издание "Хангук Ильбо" ранее опубликовало интервью с советником Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, который заявил, что между Украиной и Южной Кореей идут переговоры о возможных военных поставках, но не уточнил, имеются ли в виду прямые поставки вооружений.
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Посетивший Сеул 29-30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Южной Корее стоит по примеру Германии, Швеции и других стран изменить позицию и принять решение о военной помощи Украине ради поддержки демократии и установления прочного мира. Южнокорейский министр обороны Ли Чжон Соп также провел 31 января переговоры в Сеуле с министром обороны США Ллойдом Остином. Но ходе пресс-конференции по итогам встречи Украина не была официально упомянута, а на вопросы журналистов о возможности поставок вооружений Ли Чжон Соп лишь заявил, что Южная Корея "следит за ситуацией на Украине". Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 21 февраля заявил, что Польша будет на стороне Украины в переговорах с другими странами о передаче Киеву оружия. А с 22 по 24 февраля Ли Чжон Соп посетил Польшу с визитом.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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