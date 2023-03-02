https://ria.ru/20230302/kitay-1855202843.html

Китайцы вернулись: первые впечатления новых туристов о России

Китайцы вернулись: первые впечатления новых туристов о России - РИА Новости, 02.03.2023

Китайцы вернулись: первые впечатления новых туристов о России

Сегодня первая группа путешественников из Китая, посетивших Россию после пандемии, отправится домой. Внимание к ней со стороны наших СМИ было огромным – таким,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:00

2023-03-02T13:08

туризм

проблемы - туризм

туристы

туризм

китай

санкт-петербург

москва

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854551010_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_e98f82d91a5abb0303cd12e4df68b29f.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня первая группа путешественников из Китая, посетивших Россию после пандемии, отправится домой. Внимание к ней со стороны наших СМИ было огромным – таким, что туристы уже отказывались от интервью. Но всё же в последний день сделали исключение для РИА Новости. Поездка, говорят они, понравилась: планируют вернуться. В программе остались еще Сергиев Посад, ресторан русской кухни и Арбат с сувенирами. Гости из КНР рассказали о своих впечатлениях, а российские принимающие агентства – об особенностях и проблемах такого туризма.Были зимой, приедут летомДля гостей организовали обширную программу. Например, в Санкт-Петербурге посмотрели Эрмитаж, Царское Село, Петергоф, Павловск и Кронштадт. Побывали с эксклюзивной экскурсией на стройплощадке Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ — 30 июля."Все очень впечатлило, но больше всего поразил храм Спас на Крови, его интерьеры", — говорит Тань Кайшань.Ли Чуаньюэ, посетивший Россию впервые, отметил дружелюбие, богатую культуру, красивую архитектуру и виды. Именно из-за них он выбрал для путешествия нашу страну. Вторая причина — особые отношения между русским и китайским народами. Турист хочет вернуться летом или осенью."Это была давняя идея, еще до коронавируса — поехать в Россию, — объясняет Цю Джаоминь. — Привлекали сильные моменты вашей истории, прекрасные виды".По его словам, поездка полностью оправдала ожидания, особенно Петербург. "Я увидел именно то, что себе представлял", — признается турист. Теперь у него новая мечта: посмотреть летом на знаменитые петербургские фонтаны.Нам краснеть не за чтоВ организационных моментах, по словам турлидера группы Чжана Сюэсуна, накладок не было. "Все идеально, никаких недочетов, — говорит он. — Я много раз бывал в России и могу сказать: после пандемии ничего не изменилось, все как раньше". Программа ChinaFriendly работает."Если говорить про Москву и Петербург, очень много указателей в общественных местах, меню в ресторанах, в магазинах какая-то информация переведена на китайский язык. Думаю, человеку из Китая не составит труда сориентироваться", — считает Александр Флит, генеральный директор компании "Ника", которая принимала первую группу туристов из Поднебесной."Может, где-то перевод не совсем точный, но понять можно, — добавляет он. — В музеях проводят экскурсии на китайском языке с лицензированными квалифицированными переводчиками. Нам краснеть не за что. Вся информация, которая дублируется на китайском, соответствует правилам". Ушли в прошлое истории, когда Красная площадь вдруг оказывалась "Красной колбасой", а Патриаршее подворье — чем-то вроде "фермы пренебрежения девочками" (и такие переводы бывали).В регионах тоже ждут путешественников из Китая. В Приморье в конце февраля заработал пограничный переход "Дуннин — Полтавка", приехала первая туристическая группа. "Приморский край готов к приему гостей из любой страны. Дело не в вывесках, не в навигации на китайском или английском. Как только определится объем спроса, мы оперативно подстроимся", — поясняет руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. — Есть дефицит туристических автобусов большой вместимости, но эту проблему начнем решать, когда будет понятна структура турпотока".Ограничения работы в России иностранных карт Visa и Mastercard гостей из Китая особо не коснулось. Доступны WeChat Pay и международная платежная система UnionPay. В некоторых местах принимают эти карты, в банкоматах можно снять наличные.Китайские деньги должны оставаться в Китае?Еще в 2017-м обсуждали вопрос о том, что на Байкале владельцами мини-гостиниц и хостелов становится все больше выходцев из Поднебесной. Раскупают участки в прибайкальских поселках, на них строят малоэтажные дома, туда приезжают китайские туристы. При этом коттеджи в большинстве случаев считаются просто частными владениями, а постояльцы — гостями хозяев.Рассказывали и о магазинах, например, с янтарем, где цены на продукцию завышены в десятки раз, причем эти точки работают только для путешественников из КНР.По словам руководителя международного отдела компании "Академсервис" Ирины Волковой, рестораны, отели, сувенирные магазины, транспортные компании и автобусы нередко принадлежали гражданам КНР. "Это не запрещено законодательно. Они стараются заработать везде, где можно. Китайские деньги должны оставаться у китайцев. Но я не знаю, как это будет организовано сейчас", — говорит эксперт."В связи с прекращением турпотока некоторые китайские турфирмы, рестораны и магазины сувениров закрылись, — уточняет Александр Флит. — Музеи у нас китайцам не принадлежат. Как будет развиваться ситуация — посмотрим".Не все видят в этом проблему. "Китайский бизнес по всему миру предпочитает работать с соотечественниками, — поясняет Арсений Крепский. — Но нужно отдавать себе отчет: даже если туристы из Поднебесной размещаются в гостинице, учредители которой из КНР, такое предприятие — налоговый резидент России".Кто ведет экскурсии"Как-то ко мне подошли сотрудницы, сопровождавшие группу, и поделились о том, какие странные вещи китайцам сообщают про Александра Пушкина, — рассказала представительница одного из московских туристических объектов. — В китайском переводе буквально значилось, что Пушкин приехал в Россию из Африки — поднимать рождаемость. А с Натальей Гончаровой он якобы общался в стихах, поскольку иначе не мог".Во время пандемии приняли закон о гидах-переводчиках и экскурсоводах, где четко прописано требование о наличии у них российского гражданства и аккредитации."В нашем регионе проводили добровольную аттестацию гидов задолго до того, как она стала обязательной", — отмечает руководитель агентства по туризму Приморского края.В Москве и Санкт-Петербурге к экскурсоводам тоже внимание особое. "Процесс налажен. С китайской стороны приезжает турлидер, который отвечает за группу, за организационные моменты, но не ведет экскурсии, — объясняет Александр Флит. — А гиду необходимо пройти обучение и получить разрешение, лицензионную карточку".К приему готова, но нужен безвизРоссия ждет гостей из Китая, но пока у экспертов нет однозначного ответа, поедут ли они в тех же объемах, что и раньше. "Путешественники из КНР интересуются нашей страной. Все зависит от того, насколько местные туроператоры готовы отправлять к нам клиентов", — говорит Ирина Волкова.По ее словам, китайский туризм в Россию активизируется, если поставят чартерные программы и вернется безвизовый групповой обмен.Путевки пока стоят довольно дорого, цены в два раза выше, чем до пандемии. Но и в этом можно найти плюсы. "Мы фиксируем спрос на туры из Китая в высоком классе. Ведем работу с операторами в Пекине и Шанхае, которые ждут прямого авиасообщения и рассчитывают продавать путешествия сроком от пяти дней", — уточняет Арсений Крепский. Раньше гости из КНР приезжали и на два-три дня.Дело за авиасообщением и безвизом. Тогда туристы, которые сегодня покидают Россию, смогут вернуться и увидеть страну летом — как и мечтают.

https://ria.ru/20171115/1508809182.html

https://ria.ru/20230227/sankt-peterburg-1854630723.html

китай

санкт-петербург

москва

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

проблемы - туризм, туристы, туризм, китай, санкт-петербург, москва, приморский край, александр пушкин, достопримечательности