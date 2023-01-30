https://ria.ru/20230130/kitaytsy-1848336332.html

Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая

Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая

Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:05

2023-01-30T11:05

2023-01-30T11:05

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты."Можно фиксировать рост цен примерно в два раза. Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу", — заявила РИА Новости директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.По ее словам, причины — в росте себестоимости из-за меньшего числа людей в группе, удорожании перелета и попытке уйти от туров с заниженной стоимостью, когда невысокая цена компенсировалась за счет посещения магазинов и продажи сувениров.Эксперт подчеркнула, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование о наличии гражданства РФ и аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества, уверена Рысакова.Она также напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайцев остаются закрытыми, поэтому спрос на путевки в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор.Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр в свою очередь отметила, что из-за пандемии изменился контингент китайских путешественников и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму."Туристы выберут не большие города, а места, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь гостей из Китая", — заключила Смоляр.

https://ria.ru/20230129/aviabilety-1847953612.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, китай, отдых в россии, туризм