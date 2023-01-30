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Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230130/kitaytsy-1848336332.html
Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая
Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая - РИА Новости, 30.01.2023
Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая
Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:05
2023-01-30T11:05
туризм
новости - туризм
китай
отдых в россии
туризм
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты."Можно фиксировать рост цен примерно в два раза. Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу", — заявила РИА Новости директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.По ее словам, причины — в росте себестоимости из-за меньшего числа людей в группе, удорожании перелета и попытке уйти от туров с заниженной стоимостью, когда невысокая цена компенсировалась за счет посещения магазинов и продажи сувениров.Эксперт подчеркнула, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование о наличии гражданства РФ и аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества, уверена Рысакова.Она также напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайцев остаются закрытыми, поэтому спрос на путевки в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор.Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр в свою очередь отметила, что из-за пандемии изменился контингент китайских путешественников и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму."Туристы выберут не большие города, а места, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь гостей из Китая", — заключила Смоляр.
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новости - туризм, китай, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, отдых в России, Туризм
11:05 30.01.2023
 
Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая

Эксперты: путевки в Россию для китайских туристов подорожают вдвое

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Иностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Можно фиксировать рост цен примерно в два раза. Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу", — заявила РИА Новости директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.
По ее словам, причины — в росте себестоимости из-за меньшего числа людей в группе, удорожании перелета и попытке уйти от туров с заниженной стоимостью, когда невысокая цена компенсировалась за счет посещения магазинов и продажи сувениров.

Эксперт подчеркнула, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование о наличии гражданства РФ и аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества, уверена Рысакова.

Она также напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайцев остаются закрытыми, поэтому спрос на путевки в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор.

Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр в свою очередь отметила, что из-за пандемии изменился контингент китайских путешественников и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму.

"Туристы выберут не большие города, а места, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь гостей из Китая", — заключила Смоляр.
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