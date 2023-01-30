Эксперты узнали, сколько будет стоить отдых в России для туристов из Китая
Эксперты: путевки в Россию для китайских туристов подорожают вдвое
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкИностранные туристы на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ повысится вдвое, но вырастет и качество путевок, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Можно фиксировать рост цен примерно в два раза. Ранее туры продавались за шесть-восемь тысяч юаней (61500 — 82000 рублей) за восемь-девять дней, сейчас — за 12-14 тысяч (123000 — 143000 рублей). Таким образом, путешествия в Россию по стоимости приближаются к поездкам в Европу", — заявила РИА Новости директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.
По ее словам, причины — в росте себестоимости из-за меньшего числа людей в группе, удорожании перелета и попытке уйти от туров с заниженной стоимостью, когда невысокая цена компенсировалась за счет посещения магазинов и продажи сувениров.
Эксперт подчеркнула, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование о наличии гражданства РФ и аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества, уверена Рысакова.
Она также напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайцев остаются закрытыми, поэтому спрос на путевки в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор.
Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр в свою очередь отметила, что из-за пандемии изменился контингент китайских путешественников и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму.
"Туристы выберут не большие города, а места, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь гостей из Китая", — заключила Смоляр.
Эксперт подчеркнула, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование о наличии гражданства РФ и аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества, уверена Рысакова.
Она также напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайцев остаются закрытыми, поэтому спрос на путевки в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор.
Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр в свою очередь отметила, что из-за пандемии изменился контингент китайских путешественников и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму.
"Туристы выберут не большие города, а места, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь гостей из Китая", — заключила Смоляр.