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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 02.03.2023
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20:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/karabakh-1855482746.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 02.03.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T20:06
2023-03-02T20:06
в мире
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
степанакерт
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. "Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев. Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, степанакерт
В мире, Нагорный Карабах, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия, Степанакерт
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Минобороны: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев.
Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
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В миреНагорный КарабахСитуация на армяно-азербайджанской границеРоссияСтепанакерт
 
 
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