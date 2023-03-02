https://ria.ru/20230302/genom-1855269192.html

Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии

Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии - РИА Новости, 02.03.2023

Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии

Международная группа ученых при участии российских археологов впервые провела масштабное исследование генома 356 охотников-собирателей, живших 35 — 5 тысяч лет... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:08

2023-03-02T09:08

2023-03-02T11:17

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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Международная группа ученых при участии российских археологов впервые провела масштабное исследование генома 356 охотников-собирателей, живших 35 — 5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии, сообщил Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Участники исследования, результаты которого опубликовал журнал Nature, в частности расшифровали геном индивида, жившего во времена неолита (нового каменного века) на стоянке Туткаул в Таджикистане. Исследование стоянки проводилось, в том числе сибирскими археологами при поддержке Российского научного фонда. "На территории Европы в период верхнего палеолита обитали представители нескольких археологических культур, но генетические связи между ними до сих пор были неясны. <…> Проведенные генетические исследования указывают на то, что популяции, проживавшие в различных частях Европы, не были генетически тесно связаны между собой", — говорится в сообщении. Одной из самых распространенных европейских культур в древности была граветтская культура, существовавшая на территории Юго-западной, Центральной и Южной Европы 32 — 24 тысячи лет назад. Однако исследователи выяснили, что эта популяция людей генетически не связана с населением этого же региона после последнего ледникового максимума.Ученые предполагают, что другие популяции древних охотников-собирателей пришли на Итальянский полуостров с Балканского, образовав более позднюю эпиграветтскую культуру, представители которой около 14 тысяч лет назад с потеплением климата заменили прежние популяции. Исследование генома древнего обитателя стоянки Туткаул в Таджикистане позволило подтвердить давнюю гипотезу о том, что Центральная Азия во все времена была перекрестком миров, местом смешения европейских и азиатских древних популяций.

https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html

https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, европа, центральная азия, российская академия наук, российский научный фонд, таджикистан