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Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии - РИА Новости, 02.03.2023
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Наука
 
09:08 02.03.2023 (обновлено: 11:17 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/genom-1855269192.html
Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии
Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии - РИА Новости, 02.03.2023
Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии
Международная группа ученых при участии российских археологов впервые провела масштабное исследование генома 356 охотников-собирателей, живших 35 — 5 тысяч лет... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:08
2023-03-02T11:17
наука
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центральная азия
российская академия наук
российский научный фонд
таджикистан
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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Международная группа ученых при участии российских археологов впервые провела масштабное исследование генома 356 охотников-собирателей, живших 35 — 5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии, сообщил Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Участники исследования, результаты которого опубликовал журнал Nature, в частности расшифровали геном индивида, жившего во времена неолита (нового каменного века) на стоянке Туткаул в Таджикистане. Исследование стоянки проводилось, в том числе сибирскими археологами при поддержке Российского научного фонда. "На территории Европы в период верхнего палеолита обитали представители нескольких археологических культур, но генетические связи между ними до сих пор были неясны. &lt;…&gt; Проведенные генетические исследования указывают на то, что популяции, проживавшие в различных частях Европы, не были генетически тесно связаны между собой", — говорится в сообщении. Одной из самых распространенных европейских культур в древности была граветтская культура, существовавшая на территории Юго-западной, Центральной и Южной Европы 32 — 24 тысячи лет назад. Однако исследователи выяснили, что эта популяция людей генетически не связана с населением этого же региона после последнего ледникового максимума.Ученые предполагают, что другие популяции древних охотников-собирателей пришли на Итальянский полуостров с Балканского, образовав более позднюю эпиграветтскую культуру, представители которой около 14 тысяч лет назад с потеплением климата заменили прежние популяции. Исследование генома древнего обитателя стоянки Туткаул в Таджикистане позволило подтвердить давнюю гипотезу о том, что Центральная Азия во все времена была перекрестком миров, местом смешения европейских и азиатских древних популяций.
https://ria.ru/20230223/strely-1853834358.html
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открытия - риа наука, европа, центральная азия, российская академия наук, российский научный фонд, таджикистан
Наука, Открытия - РИА Наука, Европа, Центральная Азия, Российская академия наук, Российский научный фонд, Таджикистан
Ученые исследовали геном древних жителей Европы и Центральной Азии

Российские ученые масштабно изучили геном древних жителей Европы и Центральной Азии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИсследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Исследования в лаборатории. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Международная группа ученых при участии российских археологов впервые провела масштабное исследование генома 356 охотников-собирателей, живших 35 — 5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии, сообщил Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Участники исследования, результаты которого опубликовал журнал Nature, в частности расшифровали геном индивида, жившего во времена неолита (нового каменного века) на стоянке Туткаул в Таджикистане. Исследование стоянки проводилось, в том числе сибирскими археологами при поддержке Российского научного фонда.
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"На территории Европы в период верхнего палеолита обитали представители нескольких археологических культур, но генетические связи между ними до сих пор были неясны. <…> Проведенные генетические исследования указывают на то, что популяции, проживавшие в различных частях Европы, не были генетически тесно связаны между собой", — говорится в сообщении.
Одной из самых распространенных европейских культур в древности была граветтская культура, существовавшая на территории Юго-западной, Центральной и Южной Европы 32 — 24 тысячи лет назад. Однако исследователи выяснили, что эта популяция людей генетически не связана с населением этого же региона после последнего ледникового максимума.
Ученые предполагают, что другие популяции древних охотников-собирателей пришли на Итальянский полуостров с Балканского, образовав более позднюю эпиграветтскую культуру, представители которой около 14 тысяч лет назад с потеплением климата заменили прежние популяции.
«

"В новом исследовании удалось прочитать геном индивидуума из Туткаула. Согласно полученным данным, он связан с древней популяцией верхнего палеолита Восточной Сибири (стоянки в Иркутской области и Красноярском крае). Вместе с этим в генах индивидуума были найдены признаки неолитического населения Ирана и древнего региона Турана", — отметила сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Светлана Шнайдер.

Исследование генома древнего обитателя стоянки Туткаул в Таджикистане позволило подтвердить давнюю гипотезу о том, что Центральная Азия во все времена была перекрестком миров, местом смешения европейских и азиатских древних популяций.
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