Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане начнется 2 марта с концерта "Чайковский-гала"
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
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"Масштабный фестиваль российского искусства и культуры открываем с министром культуры и спорта Республики Казахстан Асхатом Ораловым в театре "Астана Опера". По сложившейся традиции вручу принимающей стороне символ проекта – Жар-птицу, олицетворяющую свет, тепло, удачу и возрождение", – уточнила Любимова.
Министр рассказала, что в ходе фестиваля в Астане пройдет концерт "Чайковский-гала". Под управлением Юрия Башмета выступят Всероссийский юношеский оркестр и ведущие артисты России и Казахстана.
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"В этом году гостеприимный Казахстан посетят с гастролями такие выдающиеся и прославленные театры, как Детский музыкальный театр имени Н. Сац, "Геликон-опера", – добавила Любимова.
По словам главы министерства, особенными станут гастроли МХТ имени Чехова, организованные в год 125-летия со дня основания Московского художественного театра.
Недавно стало известно, что Росгосцирк возобновит гастроли в Китай.