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Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"

Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала" - РИА Новости, 02.03.2023

Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"

Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:58

2023-03-02T17:58

2023-03-02T17:58

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Министр рассказала, что в ходе фестиваля в Астане пройдет концерт "Чайковский-гала". Под управлением Юрия Башмета выступят Всероссийский юношеский оркестр и ведущие артисты России и Казахстана. По словам главы министерства, особенными станут гастроли МХТ имени Чехова, организованные в год 125-летия со дня основания Московского художественного театра. Недавно стало известно, что Росгосцирк возобновит гастроли в Китай.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, юрий башмет, геликон-опера, казахстан, астана, россия, музыка, театр, искусство