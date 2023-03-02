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Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала" - РИА Новости, 02.03.2023
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Культура
 
17:58 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/festival-1855433556.html
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала" - РИА Новости, 02.03.2023
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"
Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:58
2023-03-02T17:58
культура
новости культуры
ольга любимова
юрий башмет
геликон-опера
казахстан
астана
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Министр рассказала, что в ходе фестиваля в Астане пройдет концерт "Чайковский-гала". Под управлением Юрия Башмета выступят Всероссийский юношеский оркестр и ведущие артисты России и Казахстана. По словам главы министерства, особенными станут гастроли МХТ имени Чехова, организованные в год 125-летия со дня основания Московского художественного театра. Недавно стало известно, что Росгосцирк возобновит гастроли в Китай.
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новости культуры, ольга любимова, юрий башмет, геликон-опера, казахстан, астана, россия, музыка, театр, искусство
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Юрий Башмет, Геликон-Опера, Казахстан, Астана, Россия, Музыка, Театр, Искусство
Фестиваль "Русские сезоны" в Астане откроют концертом "Чайковский-гала"

Фестиваль "Русские сезоны" в Астане начнется 2 марта с концерта "Чайковский-гала"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМонумент "Астана-Байтерек" в Астане, Казахстан
Монумент Астана-Байтерек в Астане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Фестиваль российского искусства и культуры открывается в Астане, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«
"Масштабный фестиваль российского искусства и культуры открываем с министром культуры и спорта Республики Казахстан Асхатом Ораловым в театре "Астана Опера". По сложившейся традиции вручу принимающей стороне символ проекта – Жар-птицу, олицетворяющую свет, тепло, удачу и возрождение", – уточнила Любимова.
Министр рассказала, что в ходе фестиваля в Астане пройдет концерт "Чайковский-гала". Под управлением Юрия Башмета выступят Всероссийский юношеский оркестр и ведущие артисты России и Казахстана.
«
"В этом году гостеприимный Казахстан посетят с гастролями такие выдающиеся и прославленные театры, как Детский музыкальный театр имени Н. Сац, "Геликон-опера", – добавила Любимова.
По словам главы министерства, особенными станут гастроли МХТ имени Чехова, организованные в год 125-летия со дня основания Московского художественного театра.
Недавно стало известно, что Росгосцирк возобновит гастроли в Китай.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваЮрий БашметГеликон-ОпераКазахстанАстанаРоссияМузыкаТеатрИскусство
 
 
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