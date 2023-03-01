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Росгосцирк возобновит гастроли в Китай
Росгосцирк возобновит гастроли в Китай - РИА Новости, 01.03.2023
Росгосцирк возобновит гастроли в Китай
Росгосцирк возобновит гастроли в Китае. В ближайшее время делегация отправится в КНР для детальной проработки проекта сотрудничества, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:02
2023-03-01T12:02
2023-03-01T12:01
культура
новости культуры
китай
гуанчжоу
сергей беляков
гия эрадзе
росгосцирк
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Росгосцирк возобновит гастроли в Китае. В ближайшее время делегация отправится в КНР для детальной проработки проекта сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании. В пресс-службе добавили, что в переговорах приняли участие цирковой продюсер Гия Эрадзе и международный импресарио Петр Дубинский. По данным пресс-службы, Чжиган рассказал, что в 2023 году первый цирк в Гуанчжоу отметит 20-летний юбилей. Отмечается, что "Чимелонг Групп" в ближайшее время организует приезд делегации Росгосцирка в Китай для детальной проработки проекта сотрудничества. "Планируется, что гастроли российских цирковых артистов в Китай будут подписаны сроком минимум на год, с возможной пролонгацией", — отметили в пресс-службе. По словам Белякова, которого цитирует пресс-служба, артисты рады возобновить отношения с Китаем. "Будем рады вновь видеть наших друзей на всех международных мероприятиях Росгосцирка", — приводятся в сообщении слова гендиректора. Кроме того, Чжиган пригласил Белякова на международный фестиваль в Китае, который запланирован на ноябрь 2023 года. Артисты Росгосцирка не только выступят на форуме, но и войдут в жюри смотра.В ноябре в Санкт-Петербурге проходил I Международный цирковой фестиваль "Без границ". Участие в нем приняли более 150 артистов из 20 стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, китай, гуанчжоу, сергей беляков, гия эрадзе, росгосцирк
Культура, Новости культуры, Китай, Гуанчжоу, Сергей Беляков, Гия Эрадзе, Росгосцирк
Росгосцирк возобновит гастроли в Китай
Росгосцирк возобновит гастроли в Китай впервые после начала пандемии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Росгосцирк возобновит гастроли в Китае. В ближайшее время делегация отправится в КНР для детальной проработки проекта сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Впервые после начала пандемии COVID-19 Росгосцирк возобновит международное сотрудничество. Генеральный директор Сергей Беляков провел переговоры с главой китайской компании "Чимелонг Групп" мистером Су Чжиганом. В ходе встречи они обсудили детали длительного сотрудничества по вопросам развития двусторонних отношений в сфере циркового искусства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в переговорах приняли участие цирковой продюсер Гия Эрадзе и международный импресарио Петр Дубинский.
По данным пресс-службы, Чжиган рассказал, что в 2023 году первый цирк в Гуанчжоу отметит 20-летний юбилей.
«
"Приезд российских артистов – это вовлечение в большой проект, который мы планируем реализовать к столь важной дате", – цитирует Росгосцирк Чжигана.
Отмечается, что "Чимелонг Групп" в ближайшее время организует приезд делегации Росгосцирка в Китай для детальной проработки проекта сотрудничества.
"Планируется, что гастроли российских цирковых артистов в Китай будут подписаны сроком минимум на год, с возможной пролонгацией", — отметили в пресс-службе.
По словам Белякова, которого цитирует пресс-служба, артисты рады возобновить отношения с Китаем.
"Будем рады вновь видеть наших друзей на всех международных мероприятиях Росгосцирка", — приводятся в сообщении слова гендиректора.
Кроме того, Чжиган пригласил Белякова на международный фестиваль в Китае, который запланирован на ноябрь 2023 года. Артисты Росгосцирка не только выступят на форуме, но и войдут в жюри смотра.
В ноябре в Санкт-Петербурге проходил
I Международный цирковой фестиваль "Без границ". Участие в нем приняли более 150 артистов из 20 стран.
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей