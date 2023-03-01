https://ria.ru/20230301/gastroli-1855064032.html

Росгосцирк возобновит гастроли в Китай

Росгосцирк возобновит гастроли в Китай - РИА Новости, 01.03.2023

Росгосцирк возобновит гастроли в Китай

Росгосцирк возобновит гастроли в Китае. В ближайшее время делегация отправится в КНР для детальной проработки проекта сотрудничества, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:02

2023-03-01T12:02

2023-03-01T12:01

культура

новости культуры

китай

гуанчжоу

сергей беляков

гия эрадзе

росгосцирк

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Росгосцирк возобновит гастроли в Китае. В ближайшее время делегация отправится в КНР для детальной проработки проекта сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании. В пресс-службе добавили, что в переговорах приняли участие цирковой продюсер Гия Эрадзе и международный импресарио Петр Дубинский. По данным пресс-службы, Чжиган рассказал, что в 2023 году первый цирк в Гуанчжоу отметит 20-летний юбилей. Отмечается, что "Чимелонг Групп" в ближайшее время организует приезд делегации Росгосцирка в Китай для детальной проработки проекта сотрудничества. "Планируется, что гастроли российских цирковых артистов в Китай будут подписаны сроком минимум на год, с возможной пролонгацией", — отметили в пресс-службе. По словам Белякова, которого цитирует пресс-служба, артисты рады возобновить отношения с Китаем. "Будем рады вновь видеть наших друзей на всех международных мероприятиях Росгосцирка", — приводятся в сообщении слова гендиректора. Кроме того, Чжиган пригласил Белякова на международный фестиваль в Китае, который запланирован на ноябрь 2023 года. Артисты Росгосцирка не только выступят на форуме, но и войдут в жюри смотра.В ноябре в Санкт-Петербурге проходил I Международный цирковой фестиваль "Без границ". Участие в нем приняли более 150 артистов из 20 стран.

https://ria.ru/20221208/rosgostsirk-1837259099.html

китай

гуанчжоу

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, китай, гуанчжоу, сергей беляков, гия эрадзе, росгосцирк