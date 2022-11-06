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Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ"

Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 06.11.2022

Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ"

Главную награду I Международного циркового фестиваля "Без границ", стартовавшего в Большом Санкт-Петербургском цирке 3 ноября, получили российские гимнасты из... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T23:45

2022-11-06T23:45

2022-11-06T23:45

культура

гия эрадзе

сергей кожевников

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главную награду I Международного циркового фестиваля "Без границ", стартовавшего в Большом Санкт-Петербургском цирке 3 ноября, получили российские гимнасты из Большого Московского цирка, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка.Фестиваль проходит в Большом Санкт-Петербургском цирке 3-6 ноября. В нем принимают участие артисты из 20 стран мира, среди них представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Вьетнама, Перу и других государств - всего более 150 артистов. Средства, полученные от продаж билетов на фестиваль циркового искусства, направят на нужды бойцов, участвующих в спецоперации.Главный приз - первое золото - получили гимнасты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана из Большого Московского цирка. Второе золото досталось гимнастам на ремнях Егору и Лючии Сухоруковым из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Третье золото получило шоу "Погружаясь в любовь" с гимнастами на ремнях Маратом и Дилярой Бикмаевыми из "Королевского цирка Гии Эрадзе" (Россия).Акробаты на встречных качелях из Белоруссии под руководством Михаила Филинова получили первое серебро. Второе досталось жонглерам шоу "Дворцовые забавы" из "Королевского цирка Гии Эрадзе". Третье и четвертое места достались эквилибристам на першах под руководством Сергея Кожевникова из Большого Московского цирка и российскому клоунскому трио "Без носков" соответственно.Первую бронзу получил артист из Вьетнама Чу Тхи Хан Хуен за баланс на полотнах с мечом. Вторая бронза - у украинского соло-эквилибриста Эрнеста Пальчикова. Дрессировщики слонов Алессандра-Елена и Давио Тони из Италии получили третью бронзу. Четвертую бронзовую награду получил групповой вольтиж под руководством Йененхе Тесфайе из Эфиопии.Решение провести смотр было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло отстранил от участия российских артистов. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском фестивале подали заявки артисты из более чем 100 стран мира, включая США и Украину.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гия эрадзе, сергей кожевников, сергей беляков, сша, украина, италия, росгосцирк, московский цирк никулина