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Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 06.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221106/festival-1829542931.html
Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ"
Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ" - РИА Новости, 06.11.2022
Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ"
Главную награду I Международного циркового фестиваля "Без границ", стартовавшего в Большом Санкт-Петербургском цирке 3 ноября, получили российские гимнасты из... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T23:45
2022-11-06T23:45
культура
гия эрадзе
сергей кожевников
сергей беляков
сша
украина
италия
росгосцирк
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главную награду I Международного циркового фестиваля "Без границ", стартовавшего в Большом Санкт-Петербургском цирке 3 ноября, получили российские гимнасты из Большого Московского цирка, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка.Фестиваль проходит в Большом Санкт-Петербургском цирке 3-6 ноября. В нем принимают участие артисты из 20 стран мира, среди них представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Вьетнама, Перу и других государств - всего более 150 артистов. Средства, полученные от продаж билетов на фестиваль циркового искусства, направят на нужды бойцов, участвующих в спецоперации.Главный приз - первое золото - получили гимнасты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана из Большого Московского цирка. Второе золото досталось гимнастам на ремнях Егору и Лючии Сухоруковым из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Третье золото получило шоу "Погружаясь в любовь" с гимнастами на ремнях Маратом и Дилярой Бикмаевыми из "Королевского цирка Гии Эрадзе" (Россия).Акробаты на встречных качелях из Белоруссии под руководством Михаила Филинова получили первое серебро. Второе досталось жонглерам шоу "Дворцовые забавы" из "Королевского цирка Гии Эрадзе". Третье и четвертое места достались эквилибристам на першах под руководством Сергея Кожевникова из Большого Московского цирка и российскому клоунскому трио "Без носков" соответственно.Первую бронзу получил артист из Вьетнама Чу Тхи Хан Хуен за баланс на полотнах с мечом. Вторая бронза - у украинского соло-эквилибриста Эрнеста Пальчикова. Дрессировщики слонов Алессандра-Елена и Давио Тони из Италии получили третью бронзу. Четвертую бронзовую награду получил групповой вольтиж под руководством Йененхе Тесфайе из Эфиопии.Решение провести смотр было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло отстранил от участия российских артистов. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском фестивале подали заявки артисты из более чем 100 стран мира, включая США и Украину.
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гия эрадзе, сергей кожевников, сергей беляков, сша, украина, италия, росгосцирк, московский цирк никулина
Культура, Гия Эрадзе, Сергей Кожевников, Сергей Беляков, США, Украина, Италия, Росгосцирк, Московский цирк Никулина
23:45 06.11.2022
 
Российские гимнасты завоевали золото на цирковом фестивале "Без границ"

Российские гимнасты завоевали золото на I Международном цирковом фестивале "Без границ"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПервый Международный фестиваль циркового искусства "Без границ"
Первый Международный фестиваль циркового искусства Без границ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Первый Международный фестиваль циркового искусства "Без границ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главную награду I Международного циркового фестиваля "Без границ", стартовавшего в Большом Санкт-Петербургском цирке 3 ноября, получили российские гимнасты из Большого Московского цирка, сообщается в Telegram-канале Росгосцирка.
Фестиваль проходит в Большом Санкт-Петербургском цирке 3-6 ноября. В нем принимают участие артисты из 20 стран мира, среди них представители США, Украины, Франции, Италии, Германии, Испании, Молдавии, Эфиопии, Вьетнама, Перу и других государств - всего более 150 артистов. Средства, полученные от продаж билетов на фестиваль циркового искусства, направят на нужды бойцов, участвующих в спецоперации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПервый Международный фестиваль циркового искусства "Без границ", гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы (Россия) с программой "Погружаясь в любовь"
Первый Международный фестиваль циркового искусства Без границ, гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы (Россия) с программой Погружаясь в любовь - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Первый Международный фестиваль циркового искусства "Без границ", гимнасты на ремнях Марат и Диляра Бикмаевы (Россия) с программой "Погружаясь в любовь"
Главный приз - первое золото - получили гимнасты на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана из Большого Московского цирка. Второе золото досталось гимнастам на ремнях Егору и Лючии Сухоруковым из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Третье золото получило шоу "Погружаясь в любовь" с гимнастами на ремнях Маратом и Дилярой Бикмаевыми из "Королевского цирка Гии Эрадзе" (Россия).
Акробаты на встречных качелях из Белоруссии под руководством Михаила Филинова получили первое серебро. Второе досталось жонглерам шоу "Дворцовые забавы" из "Королевского цирка Гии Эрадзе". Третье и четвертое места достались эквилибристам на першах под руководством Сергея Кожевникова из Большого Московского цирка и российскому клоунскому трио "Без носков" соответственно.
Первую бронзу получил артист из Вьетнама Чу Тхи Хан Хуен за баланс на полотнах с мечом. Вторая бронза - у украинского соло-эквилибриста Эрнеста Пальчикова. Дрессировщики слонов Алессандра-Елена и Давио Тони из Италии получили третью бронзу. Четвертую бронзовую награду получил групповой вольтиж под руководством Йененхе Тесфайе из Эфиопии.
Решение провести смотр было принято после того, как цирковой фестиваль в Монте-Карло отстранил от участия российских артистов. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщал, что на участие в российском фестивале подали заявки артисты из более чем 100 стран мира, включая США и Украину.
 
КультураГия ЭрадзеСергей КожевниковСергей БеляковСШАУкраинаИталияРосгосциркМосковский цирк Никулина
 
 
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