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Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона" - РИА Новости, 01.03.2023
Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
Вагнеровцы разбили под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T05:04
2023-03-01T05:04
2023-03-01T12:15
специальная военная операция на украине
украина
артемовский
великобритания
борис джонсон
петр порошенко
анатолий гриценко
нато
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Вагнеровцы разбили под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, сообщил РИА Новости командир штурмового подразделения группы.Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: "Подразделение имени Бориса Джонсона"."Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг", — рассказал собеседник агентства.Командир подразделения отметил, что украинские военные часто используют и проамериканскую тематику, например, носят нашивки с флагами США. "А вот здесь — фамилии и шевроны, что у нас остались. Это не все — большая часть уходит на отчеты, что-то — на сувениры", — сказал он, показав висящие на полотне десятки трофейных нашивок киевских силовиков.24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила базируется в городе Яворов Львовской области. Ранее носила наименование "24-я отдельная механизированная Бердичевская Железная бригада имени князя Даниила Галицкого". В нем были опущены упоминания наград половины почетных названий, относящихся к советскому периоду истории дивизии, ставшей в последующем украинской бригадой. Соответствующий указ подписал в 2015 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко.В 2005 году министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал 24-ю бригаду лучшим формированием сухопутных войск. Подразделения из состава бригады участвовали в миротворческих миссиях в Косово и Ираке, в международных командно-штабных учения НАТО под кодовым названием "Щит мира".В ходе конфликта в Донбассе в 2014 году на базе 24-й бригады были образованы несколько тяжелых батальонных тактических групп, которые вели боевые действия в ЛНР и ДНР в районе Славянска, Красного Лимана, Краматорска и Лисичанска.
https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html
https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html
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Боец "Вагнер" показывает трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску
Группа "Вагнер" разбила под Артемовском украинское подразделение имени Бориса Джонсона, рассказал РИА Новости один из командиров штурмовиков
2023-03-01T05:04
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Артемовский, Великобритания, Борис Джонсон, Петр Порошенко, Анатолий Гриценко, НАТО
Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"
Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона" под Артемовском