https://ria.ru/20230301/svo-1855005589.html

Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"

Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона" - РИА Новости, 01.03.2023

Российские силы разбили подразделение ВСУ "имени Бориса Джонсона"

Вагнеровцы разбили под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T05:04

2023-03-01T05:04

2023-03-01T12:15

специальная военная операция на украине

украина

артемовский

великобритания

борис джонсон

петр порошенко

анатолий гриценко

нато

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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Вагнеровцы разбили под Артемовском (украинское название — Бахмут) украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, сообщил РИА Новости командир штурмового подразделения группы.Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: "Подразделение имени Бориса Джонсона"."Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг", — рассказал собеседник агентства.Командир подразделения отметил, что украинские военные часто используют и проамериканскую тематику, например, носят нашивки с флагами США. "А вот здесь — фамилии и шевроны, что у нас остались. Это не все — большая часть уходит на отчеты, что-то — на сувениры", — сказал он, показав висящие на полотне десятки трофейных нашивок киевских силовиков.24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила базируется в городе Яворов Львовской области. Ранее носила наименование "24-я отдельная механизированная Бердичевская Железная бригада имени князя Даниила Галицкого". В нем были опущены упоминания наград половины почетных названий, относящихся к советскому периоду истории дивизии, ставшей в последующем украинской бригадой. Соответствующий указ подписал в 2015 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко.В 2005 году министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал 24-ю бригаду лучшим формированием сухопутных войск. Подразделения из состава бригады участвовали в миротворческих миссиях в Косово и Ираке, в международных командно-штабных учения НАТО под кодовым названием "Щит мира".В ходе конфликта в Донбассе в 2014 году на базе 24-й бригады были образованы несколько тяжелых батальонных тактических групп, которые вели боевые действия в ЛНР и ДНР в районе Славянска, Красного Лимана, Краматорска и Лисичанска.

https://ria.ru/20230226/plennye-1854391891.html

https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html

https://ria.ru/20230215/rszo-1852060744.html

украина

артемовский

великобритания

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Боец "Вагнер" показывает трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску Группа "Вагнер" разбила под Артемовском украинское подразделение имени Бориса Джонсона, рассказал РИА Новости один из командиров штурмовиков 2023-03-01T05:04 true PT0M46S

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украина, артемовский, великобритания, борис джонсон, петр порошенко, анатолий гриценко, нато