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США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
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15:08 01.03.2023 (обновлено: 15:10 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ssha-1855130634.html
США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт
США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт
Вашингтон ищет способы давления на Пекин, пытаясь выставить его виноватым в пандемии COVID-19, но эти обвинения такие же недоказанные, как и заявления о... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:08
2023-03-01T15:10
сша
китай
юрий рогулев
франклин рузвельт
кристофер рэй
федеральное бюро расследований сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вашингтон ищет способы давления на Пекин, пытаясь выставить его виноватым в пандемии COVID-19, но эти обвинения такие же недоказанные, как и заявления о поставках оружия России, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухани. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США. "Вашингтон выискивает разные методы и формы давления на Китай для его ослабления - возможно, это одна из них. Я хочу подчеркнуть, что все это голословно и не доказано, но вода камень точит. Вашингтон по-разному давит на Пекин: сейчас они грозят за поставки оружия России, хотя РФ оружие не просила, у них ничего нет, но они уже обвиняют, как и здесь", - сказал Рогулев. Он добавил, что непонятно, почему темой коронавируса занимаются ФБР и министерство энергетики США, и почему именно они решили по ней высказаться. "ФБР - не разведка, а контрразведка, они не имеют к КНР никакого отношения и ловят шпионов внутри страны. Эти заявления от него выглядят странновато, учитывая то, что представители остальных разведок пока говорят, что у вируса природное происхождение. А Минэнерго: понятно, что туда входят разные виды энергии, в том числе атомная, у них есть разведка и эксперты, но это же не медицина. Поэтому, я думаю, это только форма политического давления", - подчеркнул эксперт. США не впервые давят на Китай таким образом, добавил Рогулев, и это притом, что Вашингтон финансировал лаборатории в Ухани. "Трамп вообще требовал от КНР компенсации расходов на COVID-19, но не успел. И при этом США ведь давали деньги лаборатории в Ухани - она выполняла ряд заказов американского правительства через определенные фирмы, но они этого никогда не признают", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230301/vzyatka-1855121295.html
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сша, китай, юрий рогулев, франклин рузвельт, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), коронавирус covid-19
США, Китай, Юрий Рогулев, Франклин Рузвельт, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Коронавирус COVID-19
США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт

Историк Рогулев: США спешат бездоказательно обвинить Китай в чем угодно ради давления

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вашингтон ищет способы давления на Пекин, пытаясь выставить его виноватым в пандемии COVID-19, но эти обвинения такие же недоказанные, как и заявления о поставках оружия России, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухани. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.
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"Вашингтон выискивает разные методы и формы давления на Китай для его ослабления - возможно, это одна из них. Я хочу подчеркнуть, что все это голословно и не доказано, но вода камень точит. Вашингтон по-разному давит на Пекин: сейчас они грозят за поставки оружия России, хотя РФ оружие не просила, у них ничего нет, но они уже обвиняют, как и здесь", - сказал Рогулев.
Он добавил, что непонятно, почему темой коронавируса занимаются ФБР и министерство энергетики США, и почему именно они решили по ней высказаться.
"ФБР - не разведка, а контрразведка, они не имеют к КНР никакого отношения и ловят шпионов внутри страны. Эти заявления от него выглядят странновато, учитывая то, что представители остальных разведок пока говорят, что у вируса природное происхождение. А Минэнерго: понятно, что туда входят разные виды энергии, в том числе атомная, у них есть разведка и эксперты, но это же не медицина. Поэтому, я думаю, это только форма политического давления", - подчеркнул эксперт.
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США не впервые давят на Китай таким образом, добавил Рогулев, и это притом, что Вашингтон финансировал лаборатории в Ухани.
"Трамп вообще требовал от КНР компенсации расходов на COVID-19, но не успел. И при этом США ведь давали деньги лаборатории в Ухани - она выполняла ряд заказов американского правительства через определенные фирмы, но они этого никогда не признают", - заключил эксперт.
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СШАКитайЮрий РогулевФранклин РузвельтКристофер РэйФедеральное бюро расследований СШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Коронавирус COVID-19
 
 
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