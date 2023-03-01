США готовы бездоказательно обвинить Пекин в чем угодно, считает эксперт
Историк Рогулев: США спешат бездоказательно обвинить Китай в чем угодно ради давления
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вашингтон ищет способы давления на Пекин, пытаясь выставить его виноватым в пандемии COVID-19, но эти обвинения такие же недоказанные, как и заявления о поставках оружия России, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухани. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, минэнерго направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.
"Вашингтон выискивает разные методы и формы давления на Китай для его ослабления - возможно, это одна из них. Я хочу подчеркнуть, что все это голословно и не доказано, но вода камень точит. Вашингтон по-разному давит на Пекин: сейчас они грозят за поставки оружия России, хотя РФ оружие не просила, у них ничего нет, но они уже обвиняют, как и здесь", - сказал Рогулев.
Он добавил, что непонятно, почему темой коронавируса занимаются ФБР и министерство энергетики США, и почему именно они решили по ней высказаться.
"ФБР - не разведка, а контрразведка, они не имеют к КНР никакого отношения и ловят шпионов внутри страны. Эти заявления от него выглядят странновато, учитывая то, что представители остальных разведок пока говорят, что у вируса природное происхождение. А Минэнерго: понятно, что туда входят разные виды энергии, в том числе атомная, у них есть разведка и эксперты, но это же не медицина. Поэтому, я думаю, это только форма политического давления", - подчеркнул эксперт.
США не впервые давят на Китай таким образом, добавил Рогулев, и это притом, что Вашингтон финансировал лаборатории в Ухани.
"Трамп вообще требовал от КНР компенсации расходов на COVID-19, но не успел. И при этом США ведь давали деньги лаборатории в Ухани - она выполняла ряд заказов американского правительства через определенные фирмы, но они этого никогда не признают", - заключил эксперт.